Legrand a reçu une notification de griefs de l’Autorité de la concurrence

(AOF) - Legrand a reçu le 4 juillet 2022 une notification de griefs de l’Autorité de la concurrence portant sur la pratique des prix dérogés avec ses distributeurs sur le marché français. Dans un communiqué, Legrand confirme son attachement au strict respect de la législation en vigueur, et entend exercer pleinement ses droits dans le cadre de la procédure contradictoire qui s’ouvre.

Points clés

- Numéro un mondial de l’équipement électrique basse tension pour le bâtiment, avec 6 % des parts d’un marché très fragmenté ;

- Portefeuille complet, organisé en quatre divisions, le contrôle et la commande , le management du câble, la distribution d’énergie et le VDI/Dataco, 2/3 des ventes provenant de produits n°1 ou 2 sur leurs marchés ;

- Chiffre d’affaires de 7 Mds€ équilibré entre l’Europe (41 %), l’Amérique du nord et centrale (39 % ), les Etats-Unis étant 1er marché du groupe et l’Asie-pacifique (13 %) ;

- Modèle d’affaires avec 2 moteurs, la croissance organique tirée par l’innovation et les initiatives commerciales et la croissance externe (5,3 Mds€ investis par an entre 2010 et 2021) ;

- Flottant élevé (96,1 % du capital dont 10 % pour le fonds d’investissement américain MFS), Angeles Garcia-Poveda présidant le conseil d’administration de 14 membres, Benoît Coquart étant directeur général ;

- Bilan sain une dette nette ramené à 2,5 Mds€ donnant un effet de levier de 1,5 à fin juin.

Enjeux

- Stratégie de moyen terme : croissance annuelle de 5 à 10 % des ventes, marge opérationnelle autour de 20 %, 50 % des ventes dans les datacenters, les offres connectées du programme Eliot et l’efficacité énergétique ;

- Stratégie d’innovation soutenue par un financement en R&D à 5 % des ventes : excellence opérationnelle via le programme Legrand Way, 15 % des équipes dédiées au software et firmware, offre de connectivités et d’infrastructures numériques (voix, données, images, PDU et KVM), partenariats avec laboratoires, industriels et soutien aux start-up ;

- Stratégie environnementale portée par la 5 ème feuille de route RSE 2022-24 : 3 engagements prioritaires : 8/10 èmes des ventes avec des produits durables par leur design ou leur usage en 2030 (75 % en 2021), recul de 30 % des émissions carbone en 2030 et neutralité totale en2050, économie circulaire dans le cycle de production, réduction des émissions de CO2 par les clients via les solutions d’efficacité énergétique pour les bâtiments (21 % des ventes du groupe), lancement du 1 er emprunt vert, indexé sur la trajectoire de neutralité carbone, après un crédit syndiqué indexé sur la réalisation des objectifs RSE,

- Ambitions sur le marché chinois, contributeur à 4 % du chiffre d’affaires ;

- Capacité à maintenir ses marges grâce à une politique d'innovation générant un fort pouvoir de prix et à des positions dominantes (n° 1 ou 2 mondial pour les 2/3 du chiffre d’affaires).

Défis

- Absence de visibilité dans un métier sans carnet de commandes ;

- Inflations des coûts de production et de fonctionnement, moindre disponibilités en composants, restrictions sanitaires en Chine, compensées par la réactivité et les hausses de prix de vente ;

- Objectifs 2022 confirmés après une forte dynamique au 1 er trimestre : hausse de 5 à 11 % des revenus, marge opérationnelle autour de 20 % ;

- Hausse du dividende 2021 à 1,65 €.

De belles perspectives avec l'hydrogène vert pour la filière électrique

Le plan hydrogène français de 7 milliards d'euros, qui a été porté à 9 milliards, vise à développer une filière industrielle de la production d'hydrogène bas carbone. Le Gimélec, le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France, a identifié de fortes retombées pour les fabricants de matériel électrique. Pour ses membres, les retombées économiques sont chiffrées à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, puis de 20 milliards supplémentaires pour la période 2030 à 2040, principalement pour la filière des fabricants de matériels électronumériques (des transformateurs aux systèmes de contrôle commande). Cela va engendrer des recrutements massifs, en particulier dans les territoires où se concentreront les efforts de développement de l'hydrogène, en Méditerranée et dans la Vallée de la Seine.