Legrand : -6% de repli jusque sur 57E

(CercleFinance.com) - Legrand encaisse -6% de repli jusque sur 57E après avoir plafonné vers 60,6E la veille. A part une percée vers 65E les 29 et 30 avril, le titre continue donc de dériver latéralement entre 61 et 56E depuis 25 mars: aucun signal en cours.

Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -5.54%