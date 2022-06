Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : -3%, retombe vers 70E information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 12:33









(CercleFinance.com) - Legrand affiche -3% et retombe vers 70E, enfonçant au passage le soutien des 71,6E du 26/02/2021.

Le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 65,28E du 3 novembre 2020 puis le test du plancher des 63E du 30 octobre 2020





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -2.11%