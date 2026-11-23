Vue du logo Lego sur un magasin à Copenhague

par Jacob Gronholt-Pedersen

COPENHAGUE, 23 novembre (Reuters) - Lego investira plus d'un milliard d'euros dans une ‌nouvelle usine au Portugal pour, à la fois, répondre à la demande croissante pour ses briques en plastique colorées à travers l'Europe et ​se développer plus en avant au Moyen-Orient et en Afrique, a déclaré lundi la société danoise.

Grâce à son pôle divertissement, dont des films à succès, le développement de boutiques à travers le monde et une stratégie visant à élargir son public pour également s'adresser aux adultes, Lego a ​pris de l'avance sur Mattel et Hasbro, ses principaux concurrents dans le secteur des joeuts.

Lego a ainsi enregistré une croissance à deux chiffres de ses ventes au cours des deux ​dernières années.

Au seul premier semestre 2026, le chiffre d'affaires du groupe a ⁠ainsi bondi de 21% à la faveur du lancement de 330 nouvelles boîtes, dont une réplique du trophée officiel de la ‌Coupe du monde de la FIFA, des boîtes Pokémon utilisant ses nouvelles briques interactives et un partenariat avec la Formule 1.

Le directeur des opérations, Carsten Rasmussen, a déclaré que les briques produites dans la nouvelle usine d'Estarreja, ​au sud de Porto, contribueront à approvisionner les marchés ‌émergents d'Afrique, d'Europe du Sud-Est et du Moyen-Orient.

Cependant, l'usine répondra principalement à la croissance de la ⁠demande dans les pays où le groupe est déjà commercialement bien implanté.

"Honnêtement, c'est surtout une histoire européenne", a-t-il dit à Reuters lors d'une interview.

L'usine portugaise - la quatrième de Lego en Europe et la huitième au niveau mondial - emploiera plus de 1.000 personnes. La construction du site doit ⁠débuter au premier semestre 2027 ‌et la production démarrer en 2030.

LE DERNIER D'UNE SÉRIE DE PROJETS D'EXPANSION

Cette nouvelle usine est la dernière d'une série ⁠d'expansions menées par Lego pour rapprocher sa production de ses clients. L'entreprise a ouvert une nouvelle usine au Vietnam l'année dernière, et une ‌autre, située dans l'État américain de Virginie, devrait démarrer sa production en 2027.

Elle a également étendu sa production sur ses ⁠sites existants au Mexique , en Hongrie et en Chine depuis le début de la décennie.

La future ⁠usine portugaise, d'une taille de 115.000 ‌mètres carrés, sera dédiée au moulage des briques, à leur traitement et à l'emballage, a précisé le groupe danois.

Carsten Rasmussen a souligné que ​Lego avait choisi le Portugal en raison de son économie et de ‌sa main-d'œuvre.

"Le Portugal est une économie en pleine croissance. Son secteur manufacturier est en plein essor en Europe et il nous donnera accès à une main-d'œuvre extrêmement qualifiée", ​a-t-il précisé.

Le site portugais fabriquera pour l'essentiel les mêmes produits que les autres sites, afin de simplifier le réseau et de réduire les délais de livraison.

"Nous ne voulons pas trop d'usines, car nous ne voulons pas d'un réseau trop complexe où les pièces circulent constamment ⁠entre elles", a-t-il déclaré.

L'usine portugaise sera légèrement plus petite que celle de Virginie, mais produira davantage par mètre carré grâce à une configuration plus intelligente, a noté le directeur des opérations.

Ce sera le site le plus automatisé et le plus avancé de Lego, ce qui permettra à l'entreprise d'accroître sa flexibilité lors du lancement de nouvelles boîtes de construction, a ajouté la société.

Lego ambitionne de s'approvisionner en énergie 100% renouvelable pour l'usine, dont environ 80% proviendraient de panneaux solaires et d'un système de stockage par batteries installés sur le site.

(Par Jaccob Gronholt-Pedersen; Version française ​Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)