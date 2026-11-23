Lego va investir environ 1 milliard d'euros dans une nouvelle usine au Portugal pour répondre à la demande croissante

Lego va investir environ 1 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) dans une nouvelle usine au Portugal, dans le cadre de son expansion visant à répondre à la demande croissante pour ses briques en plastique colorées à travers l'Europe et à renforcer sa présence au Moyen-Orient et en Afrique, a annoncé lundi la société danoise.

Son pari sur une franchise de divertissement, comprenant notamment des films à grand succès, ainsi que sur des boutiques de marque et une stratégie visant à élargir son attrait pour répondre aux besoins d’un marché en pleine expansion de collectionneurs adultes, a permis au fabricant de jouets de devancer ses concurrents Mattel MAT.O et Hasbro HAS.O .

Lego a enregistré une croissance à deux chiffres au cours des deux dernières années. Le lancement de 330 nouveaux sets, dont une réplique du trophée officiel de la Coupe du monde de la FIFA, des sets Pokémon utilisant ses nouvelles briques interactives et un partenariat avec la Formule 1, a alimenté une hausse de 21 % du chiffre d’affaires au premier semestre .

Carsten Rasmussen, directeur des opérations, a déclaré que les briques produites dans la nouvelle usine d’Estarreja, au sud de Porto, contribueront à approvisionner les marchés en développement d’Afrique, d’Europe du Sud-Est et du Moyen-Orient. Mais l’usine servira avant tout à répondre à la croissance de la demande dans les pays où les briques de construction sont déjà bien implantées.

« Pour être honnête, il s’agit avant tout d’une histoire européenne », a déclaré Carsten Rasmussen à Reuters lors d’une interview.

L’usine portugaise — la quatrième de Lego en Europe et la huitième au niveau mondial — emploiera plus de 1 000 personnes; la construction devrait débuter au cours du premier semestre de l’année prochaine et la production est prévue pour 2030.

L'USINE PORTUGAISE EST LA DERNIÈRE D'UNE SÉRIE DE PROJETS D'EXPANSION

Cette nouvelle usine est la dernière d’une série d’extensions visant à rapprocher la production de Lego de ses clients. L’entreprise a ouvert une nouvelle usine au Vietnam l’année dernière, et une usine située dans l’État américain de Virginie devrait démarrer sa production en 2027.

Au cours de cette décennie, l’entreprise a également accru sa production sur ses sites existants au Mexique , en Hongrie et en Chine.

Selon Lego, l'usine portugaise de 115 000 mètres carrés se chargera du moulage, de la transformation et du conditionnement.

Carsten Rasmussen a expliqué que Lego avait choisi le Portugal en raison de son économie et de sa main-d’œuvre.

« Le Portugal est une économie en pleine croissance. Son secteur manufacturier prend de l’ampleur en Europe, et ce pays nous donnera accès à une main-d’œuvre qualifiée exceptionnelle », a-t-il déclaré.

Le site portugais fabriquera principalement les mêmes produits que les autres usines, afin de simplifier le réseau et de réduire les délais de livraison.

« Nous ne voulons pas d’un trop grand nombre d’usines, car nous ne souhaitons pas un réseau trop complexe où les pièces circuleraient sans cesse d’une usine à l’autre », a-t-il ajouté.

L'usine portugaise sera légèrement plus petite que celle de Virginie, mais sa production par mètre carré sera supérieure grâce à une organisation plus intelligente, a précisé Carsten Rasmussen.

Il s’agira du site le plus automatisé et le plus avancé de Lego, ce qui aidera l’entreprise à gagner en flexibilité à mesure qu’elle lancera de nouveaux kits de construction, a indiqué la société.

Lego vise à s'approvisionner à 100 % en énergie renouvelable pour cette usine, dont environ 80 % proviendra de panneaux solaires installés sur place et de batteries de stockage.

(1 dollar = 0,9108 euro)