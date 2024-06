Législatives: le RN devant la gauche, la macronie distancée

Le Rassemblement national et ses alliés de droite d'Eric Ciotti caracolent en tête des intentions de vote aux premier tour des législatives (35,5 à 36%), suivis par le Nouveau Front populaire (27 à 29,5%), la macronie étant distancée (19,5 à 20%), selon deux sondages publiés samedi.

La participation aux législatives est en forte hausse par rapport à 2022 où elle s'était élevée à 47,8%, avec entre 60 à 64% des Français assurant avoir l'intention de se rendre aux urnes, indiquent l'enquête Elabe pour La Tribune et celle d'Ipsos pour Le Parisien et Radio France.

Dans ces deux sondages publiés à une semaine du premier tour, Les Républicains, qui n'ont pas rejoint l'alliance entre leur président Eric Ciotti et le RN, arrivent en quatrième position à 7% d'intentions de vote (Ipsos) et 10% pour Elabe qui additionne les voix UDI et divers droite.

Sur la base de ces résultats, l'institut Elabe estime que le RN et ses alliés auraient une majorité relative à l'Assemblée nationale.

Selon l'enquête d'Ipsos, qui ne fait pas de projection en sièges, les électeurs RN sont les plus sûrs de leur choix, seulement 13% d'entre eux estimant que leur vote peut encore changer, contre 19% pour la gauche, 29% pour la majorité et 48% pour LR.

Le sondage Ipsos a été réalisé par internet du 19 au 20 juin 2024 sur un échantillon représentatif de 2.000 personnes inscrites sur les listes électorales. Les marges d'erreur sont comprises entre 0,7 et 2,6 points.

Celui d'Elabe a été mené du 19 au 21 sur un échantillon de 2.002 personnes dont 1.870 inscrites sur les listes électorales. Les marges d'erreur sont comprises entre 1,1 et 2,6 points.