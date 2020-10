Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Législatives en Nouvelle-Zélande-Ardern espère obtenir un nouveau mandat Reuters • 17/10/2020 à 04:52









WELLINGTON, 17 octobre (Reuters) - Les Néo-zélandais se sont rendus aux urnes samedi pour participer aux élections législatives opposant la Première ministre travailliste Jacinda Ardern à la conservatrice Judith Collins. Les élections avaient été reportées d'un mois après une reprise des contaminations au coronavirus dans la ville d'Auckland, qui avaient entraîné un deuxième confinement dans la plus grande ville du pays. Le Parti travailliste espère remporter un nouveau mandat s'appuyant sur la bonne gestion de la pandémie de coronavirus de Jacinda Ardern, tandis que Judith Collins affirme qu'elle sera mieux placée pour relever les défis financiers qui pourraient découler de la pandémie. La Commission électorale néo-zélandaise a annoncé samedi que près de deux millions de bulletins de vote avaient déjà été déposés vendredi, ce qui représente plus de la moitié des quelque 3,5 millions de Néo-zélandais inscrits sur les listes électorales. (Praveen Menon; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.