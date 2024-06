Législatives: à J-4, la question de ceux qui se désistent même quand ils se détestent

Débat télévisé entre Jordan Bardella (g, Rassemblement national), le Premier ministre Gabriel Attal (c, Renaissance) et Manuel Bompard (La France insoumise), à Boulogne-Billancourt le 25 juin 2024 ( POOL / Dimitar DILKOFF )

A quatre jours du premier tour des législatives, la question du barrage au Rassemblement national est posée au camp présidentiel, qui refuse de prendre position avant dimanche, tandis que l'extrême droite accuse la gauche de vouloir contester "dans la rue" sa victoire annoncée.

Avant même le premier round, le second tour du 7 juillet est déjà dans toutes les têtes: mercredi, la patronne des Ecologistes, Marine Tondelier, a réclamé aux chefs de la majorité présidentielle des "engagements simples et clairs" de désistement mutuel en cas de triangulaires pour "faire battre les candidats du Rassemblement national".

"Lorsqu'un candidat républicain sera opposé à un candidat du Rassemblement national, nous soutiendrons le candidat républicain (..) Et vous?", leur a-t-elle écrit en leur proposant une rencontre.

"Nous le ferons sans aucune attente, sans aucune contrepartie attendue", a renchéri le patron du PS, Olivier Faure, au 20H de TF1, en invitant les macronistes à "rendre la pareille" des appels au vote Macron qu'il avait lancé aux seconds tours des deux dernières présidentielles.

"Il n'y a pas eu encore de premier tour donc, par définition, il n'y a pas de doctrine", leur a indirectement répondu le Premier ministre Gabriel Attal, en marge d'un déplacement à Parçay-Meslay (Indre-et-Loire).

"Je comprends que ça fait écho à des angoisses et à des questions que se posent beaucoup de Français, (...) mais le moyen le plus sûr de ne pas avoir à choisir entre La France insoumise et le Rassemblement national, c'est de voter dès le premier tour pour nos candidats", a-t-il ajouté.

Mardi, le chef de l'Etat et les cadres de sa majorité avaient semblé se diriger vers un mot d'ordre "ni RN, ni LFI" lors d'une visioconférence, distinguant le mouvement de Jean-Luc Mélenchon des autres partis de l'alliance de gauche. Un participant a toutefois assuré que le président n'avait pas "tranché".

François Bayrou, si: "Je suis exactement sur la même position qu'ont exprimé une trentaine de responsables politiques de gauche, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, Julien Dray, et qui est de dire en une phrase +Nous ne voterons ni pour un candidat du Rassemblement national, ni pour un candidat LFI", a expliqué le patron du MoDem sur France 5 mercredi soir.

- "Bêtise" -

Le patron d'Horizons, Edouard Philippe, a pour sa part réservé sa position "sur le sujet au soir et au lendemain du premier tour", en disant espérer qu'un "espace central", incluant une partie de la gauche et de la droite, s'impose comme "une alternative" à la "tenaille" entre RN et LFI.

Manon Aubry le 15 juin 2024, à Paris ( AFP / Sameer Al-Doumy )

Le président LR du Sénat, Gérard Larcher, a quant à lui prévenu dans Le Parisien qu'il ne pourra "jamais voter pour un candidat RN ou Nouveau Front populaire", visant l'ensemble de l'alliance - socialistes compris et pas seulement LFI -, estimant que "ce qu'ils proposent et ce qu’ils représentent, c'est le contraire de l’intérêt du pays".

Mais à gauche, la stratégie de second tour ne fait pas non plus l'unanimité. Si les socialistes et les écologistes ont signé un appel en faveur d'un désistement pour battre le RN, également paraphé par plusieurs macronistes dont Clément Beaune, les Insoumis verront pour leur part "au cas par cas", a prévenu l'eurodéputée LFI Manon Aubry.

Mercredi soir, Jean-Luc Mélenchon s'est toutefois voulu davantage ferme sur LCI: "Jamais aucun électeur Insoumis, j'en suis certain, ne donnera sa voix au Rassemblement national. Et nous leur dirons que personne n'a à faire cette bêtise, quel que soit son motif", a-t-il déclaré, en précisant que des consignes de vote seraient données dimanche soir après le premier tour de scrutin.

- "Mitterrand en 1981" -

A un mois des JO, l'exécutif s'est en tout cas attaché à montrer qu'il était "prêt" pour cette échéance. "Maintenant, le déroulement est une autre histoire", a mis en garde la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, en rappelant qu'"il y aura des arbitrages en matière de sécurité, de transport".

"Tout ça suppose un peu d'expérience de la gestion de l'Etat", a-t-elle poursuivi, accusant le Rassemblement national de s'être "toujours désintéressé" des JO "ou de n'avoir fait qu'agiter les polémiques", et les Insoumis d'avoir "systématiquement voté contre toutes les lois olympiques" affirmant qu'ils "ne connaissent rien au dispositif de sécurité des Jeux et ont même appelé à une forme de sabotage avec de la grève avant et pendant les Jeux".

Amélie Oudéa-Castera à Paris le 26 juin 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )

La ministre des Sports a par ailleurs concédé des "risques de violences" au lendemain des élections, tout en se refusant à toute "inquiétude" et en évoquant seulement "une vigilance renforcée".

"Si nous gagnons les élections législatives, alors oui, probablement, il y aura des manifestations dans les rues", a également prédit Marine Le Pen, désignant par avance "l'extrême gauche" d'en être "responsable".

Dans un entretien au quotidien régional Le Télégramme, celle qui entend demeurer la patronne des députés RN a par ailleurs fait un parallèle "avec les craintes que provoqua l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1981", assurant qu'en cas de victoire, "le monde (ne) va (pas) s'arrêter".

Une réponse aux propos d'Emmanuel Macron, qui a renvoyé dos à dos les "deux extrêmes" en début de semaine, affirmant que les programmes du RN comme du Nouveau Front populaire à gauche mèneraient "à la guerre civile".