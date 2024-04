Légers gains en Europe, l'inflation allemande en vedette

(AOF) - Les marchés européens progressent légèrement pour cette première séance de la semaine. Si le secteur manufacturier continue de se contracter en Europe en mars, l'ampleur de la contraction est plus faible que prévu. En Allemagne, les Länder ont annoncé un ralentissement de l'inflation en mars. Les chiffres pour l'ensemble du pays sont attendus à 14h00. Cette séance est aussi marquée par la nouvelle hausse des cours du pétrole en raison de la situation géopolitique. A Paris, les résultats de Voltalia sont salués. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,02% à 8027 points et l'EuroStoxx50, 5091 points.

En Europe, UBS a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars. En Bourse, l'action de la banque suisse perd 1,03% à 27,96 francs suisses, affichant ainsi l'une des plus fortes baisses de l'indice suisse, SMI. Comme indiqué précédemment, elle prévoit de racheter jusqu'à 1 milliard de dollars de ses actions en 2024, à compter de la finalisation de la fusion d'UBS AG et de Credit Suisse AG, qui devrait intervenir d'ici la fin du deuxième trimestre. Le milliard restant serait donc acheté par la suite.

En France, Voltalia (+11,28% à 7,30 euros) enregistre l'une des plus fortes hausses du marché SRD, après la présentation ce matin de solides résultats annuels. "Voltalia a atteint ou même dépassé ses objectifs 2023. C’est le résultat de quatre ans d’engagement des équipes qui, malgré le Covid, a permis de multiplier entre 2019 et 2023 la capacité des centrales par 2,7, le chiffre d’affaires par 3,3, l’EBITDA par 3,7 et le résultat net part du groupe par 6,4", explique Sébastien Clerc, directeur général de la société.

Atos SE (+2,56% à 1,9465 euro) présentera les paramètres de son cadre de refinancement à ses créanciers financiers le lundi 8 avril 2024 à 17h00 CET. A cet égard, tous les créanciers détenteurs de dette financière non sécurisée d'Atos SE sont invités à se rapprocher d'ores et déjà de Kroll, qui agit en tant qu'agent d'information. Le groupe informatique fournira une information au marché le mardi 9 avril avant l'ouverture des marchés.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice des directeurs d’achat pour l’industrie manufacturière française, produit par S&P Global, est ressorti à 46,2 en mars contre 45,8 attendu après 47,1 en février.

L’indice des directeurs d’achat pour l’industrie manufacturière de la zone euro, compilé par S&P Global, est ressorti à 46,1 en mars contre 45,7 attendu après 46,5 en février. "Bien que les dernières données de l’enquête PMI HCOB continuent d’indiquer une contraction de l’industrie manufacturière de la zone euro, elles mettent en évidence quelques signes positifs, tels qu’une nouvelle hausse des indices de la production et des nouvelles commandes en mars", a commenté S&P.

L'indice des directeurs d'achat pour l'industrie manufacturière est ressorti à 41,9 en mars en Allemagne contre un consensus de 41,6 après 42,5 en février, a indiqué S&P Global.

L'inflation en Allemagne en mars sera connue à 14h00.

Aux Etats-Unis, le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en février sera publié à 16 heures.

Vers 12 heures, l'euro s'effrite de 0,01% à 1,0742 dollar.