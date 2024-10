Légers gains des Bourses européennes avant les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis

(AOF) - Les marchés européens rebondissent prudemment à l’exception de la Bourse de Londres. La séance sera marquée par la publication du rapport américain sur l'emploi en septembre à 14h30. 147 000 créations de postes sont attendues après 142 000 en août. Le taux de chômage est anticipé stable à 4,2%. La situation au Moyen-Orient continue d’inquiéter les investisseurs et d’alimenter la hausse des cours du pétrole. A Paris, Emeis se replie après la présentation de se comptes. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,49% à 7515,11 points et l’EuroStoxx50, 0,26% à 4934,22 points.

Entreprise danoise de logistique, DSV gagne 6,84%% à 1507 couronnes danoises après l'annonce hier d'une révision à la hausse des ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2024. Le bénéfice d'exploitation avant éléments spéciaux de DSV devrait désormais se situer entre 16 et 17 milliards de couronnes danoises, contre une estimation précédente entre 15,5 à 17 milliards de couronnes danoises. En outre, le groupe opérera une émission d'actions en vue de financer en partie l'acquisition de la société allemande DB Schenker.

Après une ouverture en hausse, Emeis recule désormais de 3,51% à 5,50 euros au lendemain de la présentation de comptes semestriels en amélioration et de l’annonce de l’accélération des cessions. Invest Securities juge qu’il s’agit d’une publication sans surprise et souligne que la guidance 2024 a été réitérée. Le titre du spécialiste de la dépendance avait chuté fin juillet après la réduction de sa prévision d'Ebitdar pour 2024, le redressement des activités françaises prenant plus de temps que prévu.

Covivio (+3,52% à 55,90 euros) se distingue parmi les plus fortes progressions de l'indice SBF 120 à la faveur d'un double relèvement de recommandation. Citigroup serait désormais à l'Achat contre Vendre auparavant, selon une source de marché et Barclays est passée de Sous-pondérer à Surpondérer. L'objectif de cours de la banque anglaise sur la foncière immobilière a été rehaussé de 56 euros à 61 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle a augmenté de 1,4% en France en août alors qu'elle était anticipée en progression de 0,2%. Elle avait progressé de 0,2% en juillet. La production affiche également une nette hausse sur un mois dans l’industrie manufacturière : 1,6 % après un repli de 0,2 % en juillet 2024.

Le rapport sur l'emploi en septembre aux Etats-Unis sera publié à 14h30.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,05% à 1,1027 dollar.