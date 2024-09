Légers gains aux Etats-Unis, Intel se distingue

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé sur une légère progression après les nouveaux records atteints la semaine dernière grâce aux annonces de la Fed. Les PMI sont ressortis conformes aux attentes pour le mois de septembre. Ils signalent un très ralentissement de l'activité dans le secteur privé. Côté valeurs, Intel a terminé dans le vert après avoir fait l'objet de plusieurs marques d'intérêt, dont celle d’Apollo Global Management. Le Dow Jones a gagné 0,15% à 42124,65 points tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,14% à 17 974,27 points. Les cours de l'or noir ont légèrement reculé.

Depuis une semaine, Intel ne cesse de faire les gros titres de la presse financière. Après l'annonce d'un important contrat avec AWS, la filiale cloud d'Amazon, et de sévères coupes dans ses investissements en Europe, le fabricant de semi-conducteurs fait l'objet de marques d'intérêt. En Bourse, l'action Intel a progressé de 3,30% à 22,56 dollars, se glissant parmi les principales hausse de l'indice S&P 500. Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm et le gérant Apollo Global Management s'intéresseraient à Intel, selon la presse américaine.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,4 en septembre contre 54,6 en août, a indiqué S&P Global, alors qu'il était attendu à 54,5. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 55,7 à 55,4 entre août et septembre. Il était attendu à 55,3. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 47,9 à 47,0 entre août et septembre. Il était anticipé à 48,6.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Constructeurs automobiles

Le Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) du ministère du Commerce des États-Unis a publié ce lundi un avis de proposition de réglementation (NPRM) qui interdirait la vente ou l'importation de véhicules connectés intégrant des éléments matériels et logiciels ayant un lien significatif avec la République populaire de Chine ou la Russie. La règle proposée vise le matériel et les logiciels intégrés au système de connectivité des véhicules (VCS) et les logiciels intégrés au système de conduite automatisée (ADS).

Intel

Apollo Global Management a proposé d'investir plusieurs milliards de dollars dans Intel Corp, selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg. Un tel investissement constituerait un vote de confiance dans la stratégie de redressement du fabricant de puces en difficulté. Le gestionnaire d'actifs alternatifs a indiqué ces derniers jours qu'il serait prêt à investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans Intel via des titres apparentés à des actions, a déclaré l'une de ces sources. Les dirigeants d'Intel ont étudié la proposition d'Apollo, ont ajouté ces personnes.

Southwest Airlines

La compagnie aérienne Southwest Airlines a averti ses employés qu'elle allait bientôt devoir prendre des décisions "difficiles" dans le cadre d'une stratégie visant à restaurer ses bénéfices et à contrer les exigences de l'investisseur activiste Elliott Investment Management, selon Bloomberg. La compagnie américaine envisage d'apporter des modifications à ses itinéraires et horaires de vol pour augmenter son chiffre d’affaires selon un message du directeur de l'exploitation Andrew Watterson.