Légers gains attendus pour les Bourses européennes, stabilisation des taux

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse, suivant ainsi l'exemple de Wall Street. Après leur nette baisse d'hier, les taux longs se stabilisent des deux côtés de l'Atlantique. Le rendement du 10 ans allemand s'élève à 1,90%. Sur le plan économique, les investisseurs seront attentifs aux inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. En raison de l'absence de catalyseurs de première importance et de nombreux investisseurs, les volumes devraient rester faibles. Sur le marché pétrole, le baril de Brent gagne 0,25% à un peu moins de 80 dollars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Equasens

Le spécialiste des solutions informatiques pour les professionnels de santé, Equasens, a présenté une évolution de son comité de direction à compter du 1er janvier 2024. Damien Valicon, actuel directeur de la division Medical Solutions, est nommé directeur de la division Pharmagest. Il aura pour mission d’assurer la dynamique commerciale de la Pharmacie France et d’ASCA, mais aussi d’accompagner le développement des filiales européennes. Dominique Goursaud, directeur de la stratégie commerciale, est nommé directeur de la Division Medical Solutions.

Safe

Une réunion du Conseil d’administration de Safe nouvellement formé s’est tenue à l’issue de l’Assemblée générale du 15 décembre et a entériné la nomination de Victor Humberdot en qualité de Président du Conseil d’administration ainsi que la nomination de Philippe Laurito en qualité de nouveau directeur général de la société. Lors de cette réunion, le Conseil d’administration a également décidé de nommer Nicolas Papillon en qualité de Directeur général délégué.

Les Constructeurs du Bois

Les Constructeurs du Bois a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’un montant de 1 million d’euros. "Le groupe dispose désormais d’une structure financière renforcée qui va lui permettre d’accompagner sa forte croissance et de poursuivre sa stratégie de développement axée sur une croissance verte, en déclinant notamment le modèle des Eco’City à l’échelle nationale" a déclaré son PDG, François Duchaine.

Median Technologies

Median Technologies annonce avoir reçu l’accord de la Banque Européenne d’Investissement pour le tirage de la dernière tranche du prêt accordé le 18 décembre 2019 et renégocié fin 2022. Le spécialiste des solutions logicielles innovantes en santé et des services d’imagerie précise que les fonds de 8,5 millions d’euros correspondant à la dernière tranche, seront libérés début janvier 2024. La tranche B du financement de la BEI "va nous permettre de poursuivre notre plan d’investissement pour eyonis et ses programmes de diagnostic précoce de cancers", annonce le patron Fredrik Brag.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et la balance commerciale en novembre seront dévoilées à 14h30. Elles seront suivies des promesses de ventes de logements en novembre à 16 heures et de l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz et de pétrole à 16h30.

Ce matin, l' euro gagne 0,20% à 1,1120 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini proches de l'équilibre. Seule statistique du jour, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond est ressorti sous les attentes. Cette séance a été marquée par une nouvelle baisse des taux longs. Le rendement du 10 ans allemand perd près de 7 points de base à 1,897%. De son côté, l’euro prolonge sa hausse et évolue sur ses plus haut depuis fin juillet. L’indice CAC 40 a grappillé 0,04% à 7571,82 points, et l'EuroStoxx50 0,17% à 4 529,36 points. Les volumes sont faibles et le resteront jusqu'à la fin de l'année boursière.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en légère hausse grâce à la poursuite de la baisse des taux longs. Le rendement du 10 ans américain a reculé de plus de 10 points de base à 3,79%. Les investisseurs ont pris connaissance d'un indice manufacturier de la Fed de Richmond inférieur aux attentes en décembre. Du côté des sociétés, Tesla a bénéficié d'une information de Bloomberg selon laquelle le constructeur automobile préparerait une nouvelle version de son modèle Y. Le Dow Jones a progressé de 0,30% à 37656,52 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,16% à 15099,18 points.