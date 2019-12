Légère reprise pour les valeurs infrastructures US

Les ETFs cherchant à répliquer les performances des indices de valeurs infrastructures US ont profité d'une légère reprise depuis le rallye baissier entamé mi-septembre.

Les ETFs cherchant à répliquer les performances des indices de valeurs infrastructures US ont profité d'une légère reprise depuis le rallye baissier entamé mi-septembre. En effet, lors de la session de marché d'hier, les ETFs inclus dans le segment ont progressé en moyenne de 2,65% et ont aussi bénéficié d'une collecte journalière positive de $6,66M depuis le marché primaire. Les valeurs infrastructures représentent une belle opportunité pour les investisseurs, notamment avec leurs caractéristiques défensives et des cash flows prévisibles et importants. Sur les 30 derniers jours, $+361,9M de nouvelles parts ont été créés via le marché primaire. Dans le contexte actuel et avec les banques centrales qui semblent ne pas disposer des solutions adéquates pour gérer les challenges et le cycle économique auxquels elles font face, les gouvernements semblent pouvoir jouer un rôle. Les stimulations fiscales pourraient être utilisées et représenteraient un véritable vecteur de performance pour les valeurs d'infrastructures. En Europe, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a déjà montré son souhait de voir des réductions fiscales et des stimulations budgétaires de la part des gouvernements via ses efforts de lobbying. Le segment des valeurs d'infrastructures US accueillerait bien volontiers ces mêmes stimulations fiscales. En effet, depuis le début de l'année, les ETFs inclus dans le segment ont seulement progressé de +0.94%. Sur la même période, les investisseurs semblent graduellement augmenter leur exposition au segment avec $+197,5M de nouvelles parts. 7 fonds répliquant les performances de 7 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $8,9Mds.

