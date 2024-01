Légère progression pour le CAC 40 avant la Fed

(AOF) - Les indices européens ont terminé cette première séance de la semaine en ordre dispersé à l’instar de Wall Street. Les investisseurs attendent la réunion de politique monétaire de la Fed, ce mercredi, et prévoient un maintien des taux de la réserve fédérale à leurs niveaux actuels. De nombreux résultats sont aussi attendus : Alphabet, Apple, Meta, Chevron… A Paris, Eutelsat a chuté après un avertissement sur ses résultats. Le CAC 40 a gagné 0,09% à 7640,81 points - soit un nouveau plus haut historique en clôture - tandis que l'EuroStoxx50 a grappillé 0,05% à 4637,77 points.

En Europe, Philips a perdu 4,44% à 20,115 euros et fermé la marche de l'indice AEX. A l'occasion de la publication de ses résultats du quatrième trimestre, le groupe d'électronique présent dans la santé a annoncé un accord avec l'autorité sanitaire américaine (FDA) dans l'affaire des appareils respiratoires, qui ont fait l'objet de coûteux rappels depuis 2021. Philips va devoir mettre en place une feuille de route pour se mettre en conformité avec la réglementation. En attendant, il ne pourra plus commercialiser d'appareils de thérapie du sommeil ou autres appareils de soins respiratoires aux Etats-Unis.

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Eutelsa t a dévissé de 14,47% à 3,512 euros après avoir inscrit un nouveau plus bas historique à 3,394 euros. L’opérateur de satellites a émis un profit warning en raison du retard pris par rapport au calendrier initial par les activités LEO (constellation en orbite basse satellites) de OneWeb. Il avait finalisé son rapprochement avec ce dernier en septembre. Le jour de l'annonce de cette opération fin juillet 2022, l'action Eutelsat avait chuté de plus de 17% avant de décrocher encore de plus de 18% le lendemain.

SMCP a reculé de 1,91% à 2,825 euros après avoir lancé vendredi dernier un avertissement sur ses résultats 2023, le second depuis septembre. Ce matin, le titre de l'entreprise de prêt-à-porter a inscrit un plus bas depuis son introduction en Bourse en 2017 à 2,40 euros. SMCP cible désormais un chiffre d'affaires 2023 d'environ 1,230 milliard d'euros, soit une croissance à taux constants de 3,8% contre une estimation précédente d'une croissance moyenne entre 4-6%. Elle prévoit aussi une marge d'EBIT ajusté entre 6,4 et 6,6% du chiffre d'affaires (contre précédemment 7 à 9% du chiffre d'affaires).

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le PIB de la Belgique a augmenté de 0,4% au 4e trimestre 2023 après une progression de 0,4% au 3e trimestre, alors qu'il était attendu en hausse de 0,2%.

Vers 17h30, l' euro perd 0,28% à 1,0823 dollar.