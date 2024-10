Légère progression en vue : la saison des résultats démarre en Europe

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse, encouragés par Wall Street. Les cours du pétrole chutent pour la deuxième séance alors qu'Israël ne devrait pas frapper les installations pétrolières lors de sa réplique à l'attaque iranienne. Grâce à cette information du Washington Post, le baril de Brent retombe sous les 75 dollars. La saison des résultats débute en Europe avec les comptes d'Ericsson. Ce soir, LVMH présentera ses revenus du troisième trimestre. Au plan économique, l'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques sera à surveiller.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Atos

Atos a annoncé la nomination de Philippe Salle en qualité de président du conseil d’administration de la société à compter du 14 octobre 2024 et de président-directeur général à compter du 1er février 2025. Jusqu’au 31 janvier 2025, Jean-Pierre Mustier exercera les fonctions de directeur général du groupe informatique, tout en conservant son mandat d’administrateur, "garantissant une transition ordonnée, constructive et efficace". "Il assurera notamment le suivi et la bonne exécution du plan de sauvegarde accélérée indispensable au sauvetage du groupe" a précisé Atos.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a conclu un accord définitif pour l’acquisition de Kilwaughter, un acteur de référence dans les mortiers de façade au Royaume-Uni et en Irlande. Elle a généré un chiffre d’affaires d'environ 50 millions de livres sterling en 2024 (exercice social se terminant à fin avril) et sera consolidée au sein de la Région Europe du Nord. Kilwaughter opère une usine de production près de Larne en Irlande du Nord et emploie environ 200 personnes. La finalisation de la transaction devrait intervenir au premier semestre 2025 et est soumise à la satisfaction des conditions d’usage.

Vinci

Seymour Whyte, filiale de Vinci Construction en Australie, a remporté, dans le cadre d’un groupement d’entreprises avec John Holland (50/50), le contrat de modernisation d’un tronçon ferroviaire situé entre Beerburrum et Nambour dans le sud-est de l’État du Queensland. Les travaux, d’une valeur de 432 millions d'euros (695 millions de dollars australiens), commenceront en 2025 pour une durée de deux ans. Ils recouvrent le doublement et le réalignement des rails, la modernisation d’un parc de stationnement et des systèmes de signalisation.

JCDecaux

JCDecaux SE confirme que sa filiale au Brésil a remporté le contrat de Mobiliers Urbains pour l'Information (MUPI) à Rio de Janeiro, à l'issue d'un appel d'offres. JCDecaux Brésil exploitera au moins 225 MUPI entièrement digitaux situés dans des emplacements stratégiques de la ville, à proximité de stations de vélos en libre-service, de stations de métro, de zones piétonnes et d'axes routiers à fort trafic. Ce contrat d'une durée de 20 ans permet à JCDecaux d'étendre ses activités à l'ensemble des zones de la ville, y compris les quartiers de la zone sud : Copacabana, Ipanema et Leblon.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en septembre en France est attendue à 8h45 et la production industrielle en août en zone euro à 11 heures, en même temps que l'indice Zew du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en octobre.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de New York en octobre sera publié à 14h30.

Ce matin, l'euro perd 0,15% à 1,0892 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini en hausse la première séance d'une semaine, qui sera marquée par la décision de politique monétaire de la BCE et les résultats des entreprises, américaines et européennes. Le secteur du luxe a reculé aujourd'hui en raison de l'absence de chiffrage des mesures chinoises lors du point de presse du ministère des Finances ce week-end. Le CAC 40 s'est adjugé 0,32% à 7602,06 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,69% à 5038,61 points. Le Dax40 a inscrit un nouveau record à plus de 19500 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américain actions ont fini en hausse, l'indice S&P 500 touchant un nouveau plus haut historique à 5 871,41 points. Cette semaine sera marquée par la poursuite de la publication des résultats d'entreprises américaines, entamée vendredi dernier avec les banques. Côté valeurs, Boeing a reculé après avoir dévoilé un plan de licenciement et des résultats trimestriels dégradés. Nvidia a inscrit un plus haut historique en clôture grâce à la forte demande pour ses produits. Le Dow Jones a gagné 0,47% à 43 065,22 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,87% à 18 502,69 points.