Légère progression en vue en Europe en l'absence de Wall Street

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse. Wall Street étant fermé en raison de la fête nationale, cette séance s'annonce calme. L'agenda macroéconomique est en outre très peu chargé. Les investisseurs ont pris connaissance ce matin d'une baisse inattendue des commandes à l'industrie en Allemagne en mai. Le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis vendredi sera le dernier grand rendez-vous de la semaine. Le spread franco-allemand pour le 10 ans se stabilise sous les 70 points de base. A Paris, Pluxee a rehaussé ses objectifs annuels.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Rexel

Rexel a annoncé le succès de son premier placement privé de type Schuldschein, d’un montant de 200 millions d'euros, réparti en deux maturités de 3 et 5 ans. Initialement prévu pour un montant de 100 millions d’euros, le placement a été sursouscrit par des investisseurs français et internationaux, conduisant le distributeur de produits et services pour le monde de l’énergie à en doubler le montant.

Pluxee

Pluxee, ex-division d'avantages sociaux de Sodexo, a dévoilé un chiffre d'affaires de 397 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de 13,8% sur un an et de 17,9% en organique. L'entreprise introduite en Bourse le 1er février 2024 a bénéficié d'une solide performance tirée par l’Amérique Latine (+16,1%) et le reste du monde (+42,4%). L’activité Avantages aux salariés a généré un chiffre d’affaires opérationnel de 220 millions d’euros sur la période, en croissance organique de 15%.

GTT

GTT a reçu, au cours du deuxième trimestre 2024, une commande de la part du chantier chinois China Merchants Heavy Industry-Jiangsu pour la conception des cuves d’un nouveau méthanier pour le compte de l’armateur danois Celsius. Le groupe français réalisera le design des cuves de ce méthanier, qui offrira une capacité totale de 180 000 mètres cubes et intégrera le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison du navire est prévue au cours du troisième trimestre 2027.

Media6

Media6, spécialiste du marketing sur le point de vente, annonce la nomination de Amandine Campos en qualité de directrice générale déléguée du groupe. Elle succède à Frédéric Lorfanfant. Âgée de 43 ans, Amandine Campos rejoint Media 6 il y a 17 ans tout en étendant sa formation à l'engineering, aux technologies et management à CentraleSupélec. Après des fonctions d'auditrice interne et d'organisation, elle fut nommée responsable du département Luxe. Puis en 2018, la direction de Media6 360 lui fut confiée.

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes à l'industrie ont reculé de 1,6% en mai par rapport à avril en Allemagne alors qu'elles étaient anticipées en hausse de 0,5%. Elles avaient déjà reculé de 0,6% en avril.

Le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la BCE sera publié à 13h30.

Ce matin, l'euro grappille 0,02% à 1,0787 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont rebondi ce mercredi, faisant le pari d’un gouvernement " technique " à Paris après les législatives. Ce scénario a fait tomber le spread franco-allemand pour le 10 ans sous les 70 points de base. Côté valeurs, Eurofins a rebondi après avoir publié une deuxième réponse plus détaillée aux accusation portées par le vendeur à découvert Muddy Waters. L'indice CAC 40 a regagné 1,24% à 7 632,08 points tandis que l'EuroStoxx50 a avancé de 1,21% à 4 965,80 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en hausse au terme d'une séance écourtée à la veille de la fête nationale. Des statistiques du jour, les investisseurs ont surtout retenu des créations d'emplois décevantes dans le secteur privé et le repli inattendu de l'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le secteur non manufacturier. Elles ont entraîné un repli des taux longs. Côté valeurs, Constellation Brands a été pénalisé par la performance décevante des vins et spiritueux. L'indice S&P 500 a gagné 0,51% à 5537,02 points et le Nasdaq Composite, 0,88% à 18188,30 points.