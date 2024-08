Légère progression en vue des marchés européens

(AOF) - Les Bourses européennes devraient encore évoluer légèrement en hausse à l'ouverture de cette séance. Le CAC 40 devrait gagner 0,28%. Si aucune statistique majeure n'est attendue aujourd'hui, les investisseurs prendront connaissance mercredi des données sur l'inflation du mois de juillet à la fois en France et aux Etats-Unis. Il s'agit d'un indicateur clé pour la trajectoire de la politique monétaire de la Fed. Côté valeurs, le groupe Esker a fait savoir qu'il était en discussions avec Bridgepoint concernant une offre publique d’achat éventuelle de la société d'investissement britannique.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Esker

Un article de presse daté du 9 août 2024 a révélé que Bridgepoint Group Plc envisage de lancer une offre publique d'achat pour Esker. "Esker confirme être en discussions avec Bridgepoint concernant une offre éventuelle. Dans le cadre de son processus stratégique continu, la Société évalue régulièrement ses options, incluant la recherche de nouveaux actionnaires stratégiques mais aussi la poursuite de son parcours remarquable en tant qu'entreprise cotée en bourse", explique le spécialiste des solutions d’automatisation des cycles de gestion source-to-pay et order-to-cash.

Eutelsat

Eutelsat a conclu un accord exclusif d'option de vente avec le fonds EQT Infrastructure VI (EQT) en vue de la mise en place d'un partenariat stratégique portant sur ses actifs liés aux infrastructures passives du segment sol. La valorisation de la nouvelle entité est estimée à 790 millions d'euros, ce qui représente, selon l'opérateur de satellites, des multiples d'Ebitda-Capex et de valeur d'entreprise sur Ebitda attractifs. La clôture de l'opération est prévue pour le premier trimestre de l'année civile 2026.

IT Link

Le Groupe IT Link enregistre un chiffre d’affaires de 41,94 millions d’euros au premier semestre 2024, en hausse de 11,6% par rapport à la même période en 2023 (1,1% en organique) malgré un impact calendaire négatif de l’ordre de 0,8 pts. La France affiche une croissance semestrielle de 1,4% à 18,18 millions d’euros. A l’international, le chiffre d’affaires progresse de 140,4% porté par l’intégration de Ciao et la poursuite de la bonne dynamique initiée depuis le second semestre 2023 en Belgique (26,3% de croissance semestrielle).

Pizzorno

Dracénie Provence Verdon Agglomération a confié à la Joint-Venture Paprec Energies-Pizzorno Environnement, la construction et l'exploitation de son futur Pôle de Transition Environnementale. Ce contrat d'une durée de 25 années représente un investissement de 130 millions d'euros. Ce dernier sera porté par une Société d'Economie Mixte à Opération unique (SEMOP). Le chiffre d'affaires est garanti par le traitement annuel de 48 000 tonnes de déchets au prix de 175 euros la tonne sur une durée de 25 ans.

Les chiffres macroéconomiques

Au Portugal, les données sur l'inflation en juillet seront publiés à 12h.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,0919 dollar

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont terminé sur une note légèrement positive, une semaine qui avait débuté sous des auspices défavorables en raison des craintes de récession et de la forte hausse du yen. Au terme d'une séance volatile, Eutelsat a clôturé dans le rouge après la publication de ses résultats annuels. L'indice CAC 40 a gagné 0,31% à 7269,71 points, lui permettant de progresser de 0,25% sur la semaine. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,05% à 4670,91 points. Les taux longs reculent nettement.

Vendredi à Wall Street

En l'absence de catalyseurs majeurs, les marchés américains ont clôturé en petite hausse cette dernière séance de la semaine, après avoir clôturé la veille dans le vert grâce aux inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. Celles-ci ont été plus faibles que prévu. Ces données ont apaisé les craintes d'une récession de l'économie américaine. Côté valeurs, Expedia a bondi au Nasdaq au lendemain de la publication de ses bons résultats du deuxième trimestre 2024. Le Dow Jones a gagné 0,13% à 39 486 points et le Nasdaq a progressé de 0,51% à 16 745 points.