Légère progression du taux de chômage au troisième trimestre en France

(AOF) - Au troisième trimestre 2021, le nombre de chômeurs au sens du BIT a atteint 2,4 millions de personnes en France (hors Mayotte), en hausse de 52 000 personnes par rapport au trimestre précédent, a annoncé l'Insee. Le taux de chômage au sens du BIT est quasi stable (+0,1 point), à 8,1 % de la population active. Il oscille entre 8,0 % et 8,1 % depuis le quatrième trimestre 2020, au même niveau qu’au quatrième trimestre 2019, avant la crise sanitaire.

" Cette quasi-stabilité du taux de chômage au troisième trimestre 2021 résulte tout à la fois du fort dynamisme de l'emploi et de celui de la population active, comme au trimestre précédent ", explique l'institut de statistique.

Sur le trimestre, le taux de chômage augmente pour les 15-24 ans (+0,3 point à 20%) et se stabilise pour les 25-49 ans et les 50 ans et plus. Par rapport aux niveaux respectifs d'avant-crise (fin 2019), il est nettement au-dessous pour les jeunes (–1,2 point) et quasiment identique pour les personnes d'âge intermédiaire (–0,1 point) et les seniors (+0,1 point).

En moyenne au troisième trimestre 2021, le taux d'emploi des 15-64 ans augmente de 0,5 point à 67,5 %, après déjà une nette hausse au deuxième trimestre (+0,4 point). Il se situe au plus haut depuis que l'Insee le mesure au sens du BIT (1975) et excède son niveau d'avant-crise de 0,7 point.