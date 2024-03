Légère progression dans le calme pour le CAC 40

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé et dans le calme. Les actualités tant sur le plan macroéconomique que des sociétés étaient peu nombreuses aujourd'hui. Les prochains jours seront animés par l'intervention de Jerome Powell devant le Congrès, la décision de la BCE et le rapport américain sur l'emploi en février. L'indice CAC 40 a gagné 0,28% à 7956,41 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,34% à 4911,47 points. Londres et Francfort ont en revanche terminé dans le rouge. L'once d'or a dépassé les 2100 dollars.

A la Bourse de Francfort, Henkel a fléchi de 1,88% à 69,08 euros après avoir signé une performance annuelle globalement en ligne avec les attentes, selon UBS, qui reste à neutre sur le dossier. L'industriel allemand des biens de consommation (Le Chat, X-TRA ou Loctite) a vu son bénéfice net attribuable augmenter à 1,32 milliard d'euros en 2023, contre 1,26 milliard d'euros l'année précédente, ce qui lui a permis de maintenir un dividende stable, à 1,85 euro par action. La marge d'Ebit a augmenté de 150 points de base à 11,9%.

Kering a perdu 1,93% à 415,75 euros, suivi par ses concurrents LVMH et Hermès , à la veille de l'ouverture de la session parlementaire en Chine. MUFG s'attend cependant à ce que les autorités annoncent "davantage de soutien à la croissance" avec un objectif de PIB "autour de 5 %" et un objectif de déficit budgétaire légèrement plus élevé, "en continuant de mettre l'accent sur un développement de haute qualité et des réformes structurelles pour transformer l'économie".

BNP Paribas (+1,99% à 57,27 euros) a annoncé le lancement du programme de rachat d'actions prévu pour 2024 pour un montant maximum de 1,055 milliard d'euros. L'autorisation de la Banque Centrale Européenne a été obtenue et un contrat a été conclu avec un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante, chargé par une instruction irrévocable du rachat des actions. La période de rachat débute le 4 mars pour s'achever le 23 avril 2024 au plus tard. Les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix de la confiance des investisseurs est ressorti à -10,5 en mars, à comparer avec un consensus de -10,8 et -12,9 en février.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,22% à 1,0859 dollar.