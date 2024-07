Légère progression attendue : l'emploi américain et les élections en vedette

(AOF) - Les marchés européens devraient débuter la séance sur une légère baisse. Au Royaume-Uni, le Labour a triomphé aux élections générales. En France, le Rassemblement National ne devrait pas obtenir de majorité à l'Assemblée nationale. Cet après-midi, les investisseurs s'intéresseront en particulier au rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de juin. 191 000 créations de postes sont attendues, le taux de chômage devrait rester stable à 4% et la croissance des salaires s'élever à 3,9%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Atos

Dans le cadre de son processus de financement intérimaire, Atos a annoncé la clôture de la syndication des tranches supplémentaires de 225 millions d’euros et 350 millions d’euros et la réception de la dérogation accordée par les banques dans le cadre du prêt à terme de 1,5 milliard d’euros de la société. Ces 2 tranches supplémentaires sont conditionnées à un avenant aux facilités précédemment fournies par un groupe de porteurs d’obligations, qui devrait être signé prochainement.

Engie

BASF et Engie ont signé un BPA (Biomethane Purchase Agreement, un contrat d'achat de biométhane) sur 7 ans. Selon ses termes, Engie fournira à BASF 2,7 à 3 térawattheures de biométhane sur la durée du contrat. Edouard Neviaski, Directeur général de la Business Entity "Global Energy Management & Sales" d'Engie, affirme "Notre portefeuille de biométhane est en constante augmentation et ce nouvel accord nous rapproche de notre ambition de vendre 30 térawattheures de biométhane par an d'ici à 2030".

Fermentalg

Fermentalg a retrouvé au cours du premier semestre 2024 une très solide dynamique commerciale. Le spécialiste des microalgues affiche un chiffre d’affaires de 6,3 millions d'euros à fin juin 2024, multiplié par 2,7 par rapport au 1er semestre 2023 et nettement supérieur à celui du premier semestre 2022 (5,2 millions d'euros ). Le groupe anticipe un second semestre 2024 "d’aussi bonne facture" et confirme son nouvel objectif de chiffre d’affaires annuel de 12 millions d'euros, relevé le 17 juin 2024, qui est 3 fois supérieur à 2023 (4 millions d'euros).

LDC

Le chiffre d’affaires consolidé de LDC au premier trimestre de l’exercice 2024-2025 s’élève à 1,517 milliard d'euros contre 1,514 milliard d'euros, en hausse de 0,2% par rapport à l’exercice 2023-2024 associé à une hausse de 5,6% des volumes commercialisés. Cette évolution reflète la stratégie de reconquête des volumes menée par le groupe et bénéficie des contributions des dernières acquisitions dans les pôles Amont, Volaille et Traiteur. A périmètre identique, le chiffre d'affaires ressort à 1,469 milliard d'euros (-3,1%) avec des volumes vendus qui progressent de 4,1%.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a reculé de 2,5% en mai après avoir progressé de 0,1% en avril. Elle était anticipée en progression de 0,2%. La production industrielle a chuté de 6,7% en mai en rythme annuel.

En France, la production industrielle et la balance commerciale en mai sont attendues à 8h45.

En zone euro, les ventes au détail en mai seront publiées à 11 heures et aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en juin.

Ce matin, l'euro gagne 0,0% à 1,0822 dollar.

Hier à Paris

Comme hier, les marchés européens ont fini dans le vert. Cette séance de jeudi a été particulièrement calme au chapitre des statistiques sur fond de fermeture de Wall Street en raison de la fête nationale américaine. Demain, les investisseurs prendront connaissance du rapport officiel sur l'emploi outre-Atlantique. Pluxee a dévissé en Bourse, son chiffre d'affaires du troisième trimestre ressortant en-dessous des attentes. Les valeurs bancaires ont occupé les premiers rôles. Le CAC 40 a gagné 0,83% à 7695 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,47% à 4988 points.

Mercredi à Wall Street

Les marchés américains ont fini en hausse au terme d'une séance écourtée à la veille de la fête nationale. Des statistiques du jour, les investisseurs ont surtout retenu des créations d'emplois décevantes dans le secteur privé et le repli inattendu de l'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le secteur non manufacturier. Elles ont entraîné un repli des taux longs. Côté valeurs, Constellation Brands a été pénalisé par la performance décevante des vins et spiritueux. L'indice S&P 500 a gagné 0,51% à 5537,02 points et le Nasdaq Composite, 0,88% à 18188,30 points.