Légère progression attendue en Europe grâce à Wall Street

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en hausse dans le sillage de Wall Street, qui a connu une seconde partie de séance favorable. A la veille de Noël, la Bourse de Paris fermera à 14h00. Hier soir, le Premier ministre a nommé le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Éric Lombard, au poste de ministre de l'Economie et des Finances. Les nouvelles sur le front des entreprises sont peu nombreuses et l’agenda économique du jour est vierge. Sur le marché des changes, l'euro évolue sous 1,04 dollar.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Voltalia

Voltalia a lancé la construction de la centrale solaire de Spitalla en Albanie. D'une capacité de 100 mégawatts, le projet est situé dans la région de Durrës sur la côte adriatique, à moins de 50 kilomètres de Tirana. La production d’électricité sera vendue aux termes de deux contrats à long terme : 70 mégawatts seront dédiés au contrat public remporté en 2021, et le solde de 30 mégawatts sera dédié à un contrat avec des acheteurs du secteur privé. La mise en service de la centrale est prévue au second semestre 2027.

Alstom

Alstom a annoncé avoir reçu deux nouvelles commandes de deux clients européens, dont l’identité n’est pas divulguée, pour un montant total d’environ 760 millions d’euros, au cours du mois de décembre 2024. La première commande d’une valeur approximative de 500 millions d’euros comprend la fourniture de matériaux et de pièces détachées pour des flottes de matériels roulants d’Alstom au cours des 23 prochaines années. La deuxième commande représente une valeur approximative de 260 millions d’euros.

CIS

Le Groupe CIS annonce le renouvellement de deux contrats en Afrique subsaharienne pour un total de 91 millions de dollars. Ce spécialiste de la gestion de bases-vie dans les énergies, les mines et les grands projets d’infrastructures précise que ces renouvellements remportés au terme de deux appels d’offres internationaux concernent l’une des plus importantes mines d’or à ciel ouvert du continent, exploitée en Mauritanie par une filiale du groupe minier canadien Kinross Gol, et le site très isolé de Mangala au Tchad, exploité par le groupe pétrolier français Perenco.

VusionGroup

VusionGroup a fait un beau cadeau à ses actionnaires : l’extension du déploiement de ses solutions à tous les magasins Walmart aux Etats-Unis. A la Bourse de Paris, l'action VusionGroup a bondi lundi de 13,62% à 177,7 euros pour afficher l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120. " La prise de commande supplémentaire d'environ 1 milliard d'euros correspondant à cette signature sera intégrée aux chiffres des trimestres à venir " a précisé le spécialiste des solutions de digitalisation pour le commerce physique.

Les chiffres macroéconomiques

Ce matin, l'euro recule de 0,10% à 1,0394 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé en légère baisse sur fond de hausse des taux longs. Le dix ans américain gagne actuellement 5 points de base à 4,56%. Cette semaine sera écourtée, la Bourse de Paris sera fermée les 25 et 26 décembre et clôturera en début d’après-midi le 24 décembre. Ces prochains jours, les volumes seront les plus faibles de l’année en raison de l’absence de nombreux intervenants. Côté valeurs, VusionGroup a décollé après l'annonce de l’extension du déploiement de ses solutions à tous les magasins Walmart. L'indice CAC 40 a perdu 0,03% à 7 272,32 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini dans le vert en dépit de la hausse des taux longs. Le rendement du 10 ans américain a progressé de 7,1 points de base à 4,59%. Pourtant, les statistiques économiques, dont l'indice de confiance des consommateurs, sont ressorties sous les attentes. Malgré la hausse des taux, les valeurs technologiques ont progressé, en particulier les sociétés liées aux semi-conducteurs, dont Broadcom, AMD et Nvidia. L'indice Dow Jones s'est adjugé 0,43% à 42697,43 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,98% à 19764,89 points.