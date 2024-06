Légère progression attendue en Europe avant les annonces de la BCE

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse dans le sillage de Wall Street, qui a inscrit de nouveaux records. La séance sera marquée par la décision de politique monétaire de la BCE, qui devrait réduire ses taux. Les investisseurs s’intéresseront surtout aux commentaires de sa présidente afin d’obtenir des indices sur la trajectoire des taux dans le futur. Les valeurs technologiques devraient bénéficier de la forte hausse du Nasdaq. Pour sa part, Atos a prolongé le délai pour la sélection d'une proposition de restructuration.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Atos

Atos a prolongé le délai pour la sélection d'une proposition de restructuration financière jusqu’au début de la semaine du 10 juin 2024. Le groupe informatique en difficulté a reçu deux propositions, une première de la part d’EPEI (Daniel Kretinsky) en partenariat avec Attestor Limited et une seconde d’un consortium composé de Onepoint, Butler Industries et Econocom, associé à un groupe comprenant certains créanciers de la société. La société " confirme être actuellement en discussion " avec ces deux parties " afin d'améliorer certains des termes de ces propositions ".

Miliboo

Miliboo a réalisé un chiffre d’affaires de 10,1 millions d’euros au quatrième trimestre de l’exercice 2023-24, en hausse de 1%. " La hausse des volumes sur les différents canaux de ventes (+5,8%) compense la baisse du prix moyen, liée essentiellement au mix produit sur ce trimestre ", a commenté la marque digitale d’ameublement. Le chiffre d’affaires annuel est ressort à 43,3 millions d’euros en hausse de 2,3%, soit le niveau d’activité le plus élevé réalisé depuis la création de Miliboo.

Vinci

Vinci annonce que sa filiale Construction acquiert deux sociétés familiales de travaux routiers et de production de matériaux, Newport Construction aux États-Unis et Entreprises Marchand & Frères (EMF) au Canada. Le groupe précise que les deux sociétés, qui représentent un chiffre d’affaires total supérieur à 150 millions d'euros, et contribueront à la densification de la couverture géographique du pôle de Vinci Construction en Amérique du Nord. Entreprises Marchand & Frères (EMF) réalise des travaux routiers dans la région centre du Québec ainsi que dans le territoire de la Baie-James.

Riber

Riber a démenti "catégoriquement les allégations diffusées sur Internet et relayées sur certains forums boursiers, concernant l’existence d’un accord de coopération stratégique avec une société chinoise, ainsi que l’acquisition de systèmes MBE 8000 par cette société". Par ailleurs l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs "proteste vigoureusement contre l'utilisation abusive de son nom et l’atteinte à sa réputation".

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes à l'industrie ont reculé de 0,2% en avril Allemagne. Elles étaient attendues en progression de 0,6% après un repli de 0,8% en mars.

Les investisseurs attendent les ventes au détail en avril en zone euro à 11 heures et la décision de la BCE à 14h15.

A 14h30 aux Etats-Unis, ils prendront connaissance du coût unitaire du travail et de la productivité au premier trimestre, des inscriptions hebdomadaires au chômage et de la balance commerciale en avril. L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera connue 16h30.

Ce matin, l'euro gagne 0,08% à 1,088 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé en territoire positif une séance particulièrement riche en statistiques des deux côtés de l'Atlantique. Les investisseurs ont accueilli favorablement la publication des PMI et attendent demain la décision de politique monétaire de la BCE. Aux Etats-Unis, l'enquête ADP a fait ressortir des créations d'emplois qui ont baissé plus que prévu en mai. Côté valeurs, Air Liquide s'est illustré en Bourse à la faveur d'un investissement de 250 millions de dollars aux Etats-Unis. Le CAC 40 a progressé de 0,87% à 8006 points et l'EuroStoxx 50 de 1,61% à 5033 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont progressé sur fond de baisse des taux longs. Les créations d'emplois dans le secteur privé américain ont baissé plus que prévu en mai, contribuant à orienter les taux à la baisse. Le taux américain à dix ans a perdu plus de 5 points de base à 4,28%. Côté valeurs, Nvidia a dépassé les 3000 milliards de capitalisation, surpassant Apple mais restant derrière Microsoft, première capitalisation américaine. Le Dow Jones a gagné 0,25% à 38 807,33 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,96% à 17 187,90 points.