Légère progression attendue aux Etats-Unis ; Nvidia en vedette

(AOF) - Les marchés américains devraient ouvrir en légère hausse. Les investisseurs attendent l'indice des directeurs d'achat (ISM) non manufacturier en décembre et le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en novembre à 16h00. Du côté des valeurs, Nvidia devrait inscrire un nouveau plus haut historique après la présentation par son patron de nouveaux produits lors du CES de Las Vegas. A moins de 30 minutes des premières transactions, les futures sur l'indice S&P 500 gagnent 0,12% tandis que ceux sur le Nasdaq Composite progressent de 0,09%. Les taux longs sont stables.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Nvidia a fini en tête du Dow Jones, porté par les investissements annoncés par Microsoft dans l’IA ainsi que par les bons résultats du Taiwanais Foxconn. US Steel a terminé en hausse. Le producteur d'acier intente une action en justice contre Joe Biden après le blocage de son rachat. En outre, Donald Trump a démenti les informations du Washington Post selon lesquelles la hausse des droits de douane s'appliquerait à tous les pays. Le Dow Jones a perdu 0,06% à 42 706,56 points et le Nasdaq a gagné de 1,24% à 19864,98 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 78,20 milliards de dollars en novembre contre un consensus de 78,30 milliards de dollars. Il avait atteint 73,60 milliards de dollars en octobre.

L'indice des directeurs d'achat (ISM) non manufacturier en décembre et le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en novembre sont attendus à 16h00.

Les valeurs à suivre

AbbVie

AbbVie a abaissé lundi ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2024. Dans un document transmis à ma SEC, le gendarme des marchés américains, le fabricant de médicaments annonce avoir engagé 1,6 milliard de dollars de dépenses d'acquisition liées aux paiements d'étape ainsi qu'aux coûts de recherche et développement. La société prévoit un bénéfice ajusté de 10,02 à 10,06 dollars par action pour 2024, contre 10,90 à 10,94 dollars précédemment. Le consensus des analystes s'établissait à 10,94 dollars, AbbVie s'attend à un bénéfice ajusté au quatrième trimestre de 2,06 à 2,10 dollars par action.

Distribution

Les dépenses de vente au détail en ligne ont atteint de nouveaux sommets pendant les fêtes de fin d'année aux Etats-Unis, a indiqué Adobe Digital Economy. Les consommateurs ont dépensé 241,4 milliards de dollars en ligne pendant les vacances de 2024, soit une hausse de 8,7 % par rapport à 2023. Les dépenses via des appareils mobiles ont été encore plus importantes cette année. Cette saison, la part des revenus mobiles a atteint un record de 54,5 % des achats en ligne. Les achats mobiles ont atteint leur apogée le jour de Noël, représentant 65 % des ventes.

Micron

L'action de Micron Technology est attendue en hausse alors que le fabricant de mémoires informatiques a été désigné par Nvidia comme l'un des principaux fournisseurs de sa nouvelle gamme de cartes graphiques pour les PC destinés aux jeux. Celles-ci sont construites sur la base de la puce Blackwell.

Nvidia

A l'occasion d'une conférence organisée lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas - le plus important salon consacré à l'innovation technologique pour l'électronique grand public - le patron de Nvidia, Jensen Huang, a dévoilé de nouvelles cartes graphiques pour les PC destinés aux jeux, construites sur la base de la puce Blackwell. Historiquement, Nvidia s'était fait un nom grâce à la performance de ses cartes graphiques pour les ordinateurs personnels.

Stryker

Stryker est attendu en baisse après avoir annoncé un accord définitif visant à acquérir la totalité des actions ordinaires d'Inari Medical pour 80 dollars par action en espèces, soit une valeur totale d'environ 4,9 milliards de dollars. La medtech précise qu'Inari, fondée en 2011, lui apportera à une position de leader dans le domaine vasculaire périphérique dans le segment en pleine croissance de la thromboembolie veineuse (TEV). Le portefeuille de produits innovants d'Inari est "très complémentaire" de l'activité neurovasculaire de Stryker.

Tesla

Tesla est attendue en baisse en pré-marché à Wall Street après que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a annoncé avoir ouvert une enquête sur environ 2,6 millions de véhicules Tesla après des rapports faisant état d'accidents liés à sa fonctionnalité sans conducteur "Actually Smart Summon". Les véhicules mis en cause n'ont pas réussi à détecter les poteaux ou les véhicules garés alors qu'ils étaient gérés via cette fonctionnalité lancée en septembre qui permet aux utilisateurs de déplacer à distance leur véhicule à l'aide d'une application pour smartphone.

Uber

Uber est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après l'annonce d'une collaboration avec Nvidia pour "accélérer le développement de solutions de conduite autonome sûres et évolutives' grâce à l'IA. 'L'IA générative alimentera l'avenir de la mobilité, nécessitant à la fois des données riches et des capacités de calcul très puissantes", a déclaré Dara Khosrowshahi, CEO d'Uber. "Des millions de trajets ont lieu chaque jour sur Uber, ce qui représente une vaste source de données", souligne l'opérateur.