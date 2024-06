Légère, mais fragile, reprise en vue des Bourses européennes

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse alors que le risque politique français continue d’alimenter l’incertitude. Il faudra continuer de surveiller le spread entre le rendement du 10 ans allemand et son équivalent français. Le secteur automobile, qui a lourdement pesé sur la tendance jeudi, sera également à suivre de près à la suite de la prochaine imposition de droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques chinois. Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en juin sera connu à 16 heures.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Atos

Atos a annoncé avoir reçu une lettre d’offre confirmatoire non engageante de l’Etat français concernant l’acquisition potentielle de 100% des activités d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la division BDS (Big Data & Cybersécurité). Le groupe informatique cite une valeur d’entreprise globale de 700 millions d’euros. Atos ajoute que son conseil d’administration, sous l’égide de la conciliatrice Maître Hélène Bourbouloux, et la direction de la société vont discuter de cette proposition avec l’Etat.

Compagnie des Alpes

La Compagnie des Alpes annonce avoir signé et définitivement réalisé l’acquisition de 83% du capital de la société Soccer 5 France SAS, société mère du groupe Urban, numéro 1 du foot à 5 et co-leader du padel en France, à l’issue des discussions engagées depuis l’offre ferme contresignée par les vendeurs et annoncée le 13 mars dernier. Le groupe a par ailleurs sécurisé l’acquisition de 3,5% complémentaires du capital de la société cible détenus par la société Soccer 5 Evolution, holding de certains managers du groupe.

Oeneo

Sur l’exercice 2023-2024, Oeneo a enregistré un recul de 29,9% de son résultat net, part du groupe, à 28,9 millions d’euros. Le groupe a réalisé un résultat opérationnel courant en repli de 21,7% à 42,8 millions, soit une marge opérationnelle courante de 14%, en recul de 1,6 point. " Cette évolution s’explique par une légère érosion de la marge brute, démontrant la capacité du groupe à absorber les hausses des matières premières et par une moins bonne absorption mécanique des coûts fixes compte tenu de la baisse d’activité ", a expliqué le groupe spécialisé en tonnellerie et bouchage.

Carmat

Carmat annonce le démarrage de l’équitization de la première tranche de son emprunt contracté auprès de la BEI. Cette opération permettra de limiter son remboursement en numéraire et d’optimiser la trésorerie de la société. La medtech annonce la constitution à cet effet d’une fiducie-gestion et l’émission de bons de souscription d’actions au profit du fiduciaire, lui permettant ainsi de souscrire des actions de la société qui seront cédées sur le marché, et dont le produit de cession sera affecté au remboursement de la tranche

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent l'inflation en mai en France à 8h45 et la balance commerciale de la zone euro en avril à 11 heures.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à l'importation en mai sera connu à 14h30 et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en juin à 16 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,14% à 1,0728 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont vécu une baisse générale après leur rebond d'hier, après que la Fed anticipe désormais une seule baisse de taux en 2024 contre trois évoquées en mars. Le secteur automobile a été particulièrement attaqué après l’annonce mercredi de droits de douane sur les véhicules électriques chinois, tandis que le secteur financier se retrouvait de nouveau sous pression après l’augmentation du spread franco-allemand. Le CAC 40 a perdu 1,99% à 7 708,02 points et l’EuroStoxx50 1,97% à 4 935,5 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont fini en ordre dispersé. Les investisseurs ont pourtant pris connaissance d'une bonne nouvelle supplémentaire sur le front de l'inflation : les prix à la production ont enregistré un repli inattendu en mai. Cette donnée a permis au rendement du 10 ans américain de baisser de 7,4 points de base à 4,248%. Outre le repli des taux, les valeurs technologiques ont profité des résultats de Broadcom et du vote favorable à Elon Musk à propos de sa rémunération. Le Dow Jones a cédé 0,17% à 38647,10 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,34% à 17667,56 points.