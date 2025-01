Légère hausse sans volume pour le CAC 40

(AOF) - Les indices européens ne s'éloignent guère de l'équilibre, à l'exception de la Bourse de Londres. Cette dernière est soutenue par la baisse de la livre. Les volumes sont faibles et devraient le rester. Les Bourses américaines seront fermées, ce jeudi étant une journée de deuil national à la suite du décès de Jimmy Carter. Les taux longs sont en hausse en Europe : le rendement du 10 ans français flirte avec 3,40%. A Paris, OVHcloud a dévoilé des revenus trimestriels légèrement meilleurs qu'anticipé. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,28% à 7472,94 points et l'EuroStoxx50, 0,11% à 5001,72 points.

En Europe, Tesco se replie de 1,22% à 365,50 pence à Londres à l'instar des principaux distributeurs du pays alors que le premier groupe de supermarchés britannique a confirmé sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année. Certains analystes anticipaient cependant une légère révision à la hausse, signale UBS. Ses ventes au Royaume-Uni ont crû de 4,1% lors de la période de Noël, conformément aux prévisions. Tesco est parvenu à clôturer 2024 avec une part de marché dans l'alimentaire de 28,5%, son plus haut niveau depuis 2016, selon les chiffres de Kantar.

A Paris, OVHcloud gagne 0,97% à 8,315 euros à la faveur d'un début d'exercice légèrement plus dynamique qu'anticipé et de la confirmation des objectifs annuels. "La croissance reste tirée par le Cloud public, mais reste inférieure à celle des hyperscalers, notamment en raison de l'exposition plus prononcée d'OVH à l'Europe", explique TP Icap Midcap. OVHcloud a enregistré au premier trimestre de l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 264 millions d'euros, en croissance organique de 10,1%. Les analystes anticipaient respectivement 262,5 millions d'euros et une progression interne de 9,3%.

Evoquant "un contexte de marché difficile pour l'hydrogène vert et une volonté de limiter les besoins de financement de sa filiale Elogen", le groupe GTT (-0,07% à 140,70 euros) a annoncé procéder à une revue stratégique des activités de cette dernière. Les premières conclusions de cette revue stratégique devraient être présentées dans les prochaines semaines et, au plus tard, à l'occasion de l'annonce des résultats annuels 2024. Ceux-ci sont attendus le 20 février au soir. D'ici là, le groupe s'abstiendra de tout commentaire sur les options envisagées.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,1% en novembre dans la zone euro et de 0,2% dans l’Union européenne, par rapport à octobre 2024, selon les premières estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Les ventes au détail étaient attendues en hausse de 0,4% en Europe. En octobre 2024, le volume des ventes du commerce de détail avait diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,1% dans l’UE.

La production industrielle a progressé de 1,5% en novembre sur un mois en Allemagne après avoir reculé de 0,4% en octobre, chiffre révisé de -1%, a indiqué Destatis. Elle était anticipée en augmentation de seulement 0,5%. La comparaison trimestrielle, moins volatile, a montré que la production était inférieure de 1,1 % au cours de la période allant de septembre à novembre 2024 par rapport aux trois mois précédents. La production industrielle a cependant baissé de 2,8% sur un an.

Vers 12h00, l'euro perd 0,16% à 1,0302 dollar.