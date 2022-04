Légère hausse pour le « loonie » après le rendez-vous de la Banque du Canada

" Puisque l'économie entre dans une phase de demande excédentaire et que l'inflation demeure bien au-dessus de la cible, le Conseil de direction juge que les taux d'intérêt devront encore augmenter ", a signalé la Banque du Canada

En parallèle, la BoC met aussi fin au réinvestissement et amorcera le resserrement quantitatif le 25 avril. Les obligations du gouvernement du Canada inscrites au bilan de la Banque qui arrivent à échéance ne seront plus remplacées, ce qui fera diminuer la taille de celui-ci au fil du temps.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.