Légère hausse en vue en Europe, Wall Street fermée

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse. L’activité devrait être faible, Wall Street étant en effet fermée pour l'anniversaire de George Washington. Les droits de douane et les négociations en vue de la fin de la guerre en Ukraine seront les principales préoccupations des investisseurs. Si aucune publication d’entreprise d’importance n’est attendue aujourd’hui, la saison des résultats reprendra dans les prochains jours. L'agenda économique est pratiquement vide.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Clariane

Clariane a annoncé l'amendement et l'extension du crédit syndiqué unsecured (prêt à terme et prêt revolving) à échéance finale mai 2029, pour un montant de 625 millions d'euros. L'échéance initiale était fixée à mai 2026. Le spécialiste de la dépendance a mis en place concomitant une nouvelle ligne de crédit immobilier pour un montant de 150 millions d'euros, pour la même durée. L’avenant au crédit syndiqué concerne notamment la clause de remboursement anticipée obligatoire liée aux cessions d’actifs en cours de réalisation par le groupe.

Kering

Plus forte hausse du CAC 40, Kering a gagné 15,89% à 280 euros la semaine dernière après la publication de résultats 2024 moins dégradés qu'attendu grâce à un bon contrôle des coûts. Sur cette période, le groupe de luxe dirigé par François Henri-Pinault a vu son résultat opérationnel courant chuter de 46% à 2,55 milliards d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 14,9% en 2024, contre 24,3% en 2023. Les analystes étaient cependant plus pessimistes, anticipant respectivement 2,467 milliards d'euros et 14,5%.

Hermès

Hermès a gagné près de 5% la semaine dernière à la faveur de résultats record et meilleurs que prévu en 2024. Vendredi matin, le titre a enregistré un nouveau plus haut absolu à 2957 euros. Dans un contexte difficile pour le secteur, Hermès a confirmé qu'il appartenait à une catégorie à part. Il affiche ainsi une croissance annuelle de 14,7% à taux de change constants contre une croissance interne de 1% pour LVMH.

DLSI

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe DLSI, opérateur spécialisé en solutions d'emplois de types CDI, CDD et Intérim, s'établit à 212,2 millions d'euros en 2024, en hausse de 3,7%. Il a reculé de 5,3% à taux de change et périmètre constants. La société souligne que baromètre du Prism'emploi a fait état d'une baisse de 6,6% au 30 novembre 2024 par rapport à la moyenne des 11 premiers mois de l'année en emplois et en CDI Intérimaires.

Les chiffres macroéconomiques

La balance commerciale en décembre en zone euro sera publiée à 11 heures.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,0489 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont clôturé la dernière séance de la semaine en ordre dispersé. Côté statistiques, au quatrième trimestre 2024, le PIB a augmenté de 0,1% en zone euro. Côté valeurs, Hermès a atteint un nouveau zénith à la faveur de résultats record en 2024. A l'inverse, Eutelsat a fini bon dernier du marché SRD en raison d’une lourde perte nette semestrielle. Le CAC 40 a gagné 0,18% à 8178,54 points, enregistrant une cinquième de suite dans le vert. Il s'est encore rapproché de son record en séance de mai 2024 à 8 259,19 points. L’EuroStoxx50 a reculé de 0,13% à 5493,40 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini proches de l’équilibre : le S&P500 s'est effrité de 0,01% à 6114,63. Le rendement du 10 ans américain a reculé après l’annonce de ventes au détail décevantes en janvier, la consommation représentant les deux tiers de l’économie américaine. La saison des résultats s'est poursuivie : la publication d’Airbnb en particulier a été appréciée. L’indice Dow Jones a clôturé en repli de 0,37% à 44546,08 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,42% à 20026,77 points. Wall Street sera fermé lundi pour l'anniversaire de George Washington.