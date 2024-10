Légère hausse en vue en Europe entre résultats d'entreprises et BCE

Les marchés américains ont rebondi, les publications de résultats d'entreprises aux Etats-Unis se poursuivant. Dernière grande banque américaine à présenter ses comptes, Morgan Stanley a bondi à Wall Street. Son titre a progressé grâce à ses solides résultats au troisième trimestre. Côté statistiques, en rythme mensuel, les prix des importations aux Etats-Unis ont baissé plus que prévu en septembre. Le Dow Jones a gagné 0,79% à 43077,70 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,28% à 18367,08 points. Sur le marché pétrolier, le cours du baril de WTI s'est stabilisé après sa récente chute.

La production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en septembre seront publiés à 15h15 et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en octobre à 16 heures.

A 14h30 aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage, de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en octobre et des ventes au détail en septembre

L'inflation en septembre et la balance commerciale en août de la zone euro sont attendues à 11 heures, suivies à 14h15 de la décision de politique monétaire de la BCE

Valneva, société spécialisée dans les vaccins, et LimmaTech Biologics AG, société de biotechnologie développant des vaccins pour la prévention des maladies potentiellement mortelles, ont annoncé que l’agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a accordé le statut "Fast Track" à leur produit Shigella4V (S4V), candidat vaccin bioconjugué tétravalent contre la shigellose, pour lequel Valneva a obtenu une licence exclusive mondiale de LimmaTech.

Publicis a révisé à la hausse sa prévision de croissance organique 2024 après avoir enregistré une croissance interne de 5,8%. Il affiche 3,42 milliards d’euros de revenus. Il cible désormais une croissance organique de 5,5% contre 5% auparavant. Sa prévision de croissance avait déjà été rehaussée en juillet. Le groupe de communication a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels d’un taux de marge opérationnelle de 18% et d’un free cash flow entre 1,8 et 1,9 milliard d'euros.

Légère hausse en vue en Europe entre résultats d'entreprises et BCE

