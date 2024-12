Légère hausse en vue en Europe dans le calme

Les marchés américains ont fini proches de l'équilibre en dépit du repli des taux longs. Le rendement du 10 ans américain, qui a récemment nettement progressé à la suite du " pivot hawkish " de la Fed, a reculé à 4,589 points. Parmi les valeurs technologiques, Apple a obtenu le soutien du bureau d’études, Wedbush, qui a relevé son objectif de cours à 535 dollars. La firme à la pomme s'approche des 4000 milliards de dollars de capitalisation. Le Dow Jones a gagné 0,07% à 43325,80 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,05% à 20020,36 points. Les volumes sont très faibles.

Si les marchés européens ont progressé dans le sillage de Wall Street, la poursuite de la hausse des taux longs aux Etats-Unis a limité leur hausse. Depuis le " pivot hawkish " de la Fed la semaine dernière, le rendement du 10 ans américain ne cesse de monter : il s’élève à 4,615%. Le CAC 40 a gagné 0,15% à 7 282,69 points au terme d'une séance écourtée, mais il perd 3,45% depuis le début de l’année. Paris sous-performe nettement le reste de l’Europe en raison du risque politique. La Bourse de Paris sera fermée mercredi et jeudi.

La balance commerciale en novembre aux Etats-Unis sera connue à 14h30. Toujours aux Etats-Unis, les évolutions hebdomadaires des stocks de gaz et de pétrole seront dévoilées à respectivement 16h30 et 17 heures.

Claranova a procédé à l'échange d'une partie des actions détenues par Eric Gareau au sein de sa filiale Avanquest Software en actions Claranova. Cette opération a été réalisée via un paiement en numéraire à hauteur de 35% de la valeur des actions détenues par Eric Gareau au sein d'Avanquest Software (soit un montant de 386 862,44 euros) et une remise de 560 945 actions existantes Claranova pour le solde. Bien qu'il bénéficiait des autorisations nécessaires, le groupe a décidé de ne pas procéder à une augmentation de capital afin de ne pas entrainer de dilution pour ses actionnaires.

(AOF) - En cette antépénultième séance boursière de l'année et après deux jours de fermeture, les marchés européens sont attendus en légère hausse. Hier, Wall Street a fini proche de l'équilibre. En cette période de trêve des confiseurs, les volumes devraient rester squelettiques. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand, qui sert de référence en Europe, gagne 1,8 point de base à 2,342%. Sur le marché des changes, l'euro évolue légèrement au-dessus de 1,04 dollar.

