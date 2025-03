Légère hausse en vue en Europe avant l'indice Ifo en Allemagne

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir en légère hausse. Les investisseurs restent préoccupés par la politique commerciale de Donald Trump, qui doit mettre en place des douanes réciproques à partir du 2 avril. Sur le plan économique, les investisseurs attendent en particulier l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne et la confiance des consommateurs aux Etats-Unis en mars. Sur le marché des changes, l’euro évolue sous 1,08 dollar.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Sanofi

Sanofi a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) évalue, dans le cadre d’un examen prioritaire, la demande d’approbation réglementaire relative au tolebrutinib pour le traitement de la sclérose en plaques secondairement progressive sans poussées et le ralentissement de l’accumulation du handicap, indépendamment de l'activité des rechutes, chez l’adulte. La FDA devrait rendre sa décision le 28 septembre 2025. Une demande d’autorisation de mise sur le marché est également examinée par les autorités réglementaires de l’Union européenne.

NRJ Group

En 2024, NRJ Group a enregistré une baisse de 7,1% du résultat net, part du groupe, à 42 millions d’euros et un repli de 1,4% du résultat opérationnel courant hors échanges à 48,2 millions d’euros. Le taux de marge opérationnelle courante du groupe de médias s’élève à 12,2%, à comparer à 12,5% en 2023 et 12% en 2022. NRJ Group souligne que ces résultats sont proches de ceux historiques de 2023. Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges a progressé de 1,1% par rapport à 2023, pour s'établir à 396,1 millions d'euros.

Spineway

Spineway a réalisé sur l’exercice 2024 un chiffre d’affaires annuel de 12 millions d'euros, représentant une croissance organique de 14% par rapport à l’exercice 2023. La société spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis) affiche une marge brute de 8,25 millions d’euros contre 7,21 millions en 2023, avec une rentabilité stable à 69% du chiffre d’affaires. Cette accélération bénéficie de la bonne intégration des acquisitions Distimp et Spine Innovations qui ont permis au groupe de renforcer ses gammes.

Renault

Compte tenu de l'annonce par Nissan le 11 mars 2025 des nouvelles fonctions qui seront exercées par Manabu Sakane à compter du 1er avril 2025, Nissan a décidé de proposer la candidature de Pierre Loing en lieu et place de Manabu Sakane lors de l'assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2025. En outre, à compter d’avril 2025, Pierre Loing deviendra le directeur projets spéciaux globaux, basé à Nissan North America, Inc. En 2020, il avait été nommé vice-président de la planification produit en 2020, en charge des marques Nissan et Infiniti dans le monde entier.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Ifo du climat des affaires en mars sera publié à 10 heures en Allemagne.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case Shiller des prix immobiliers en janvier sera connu à 14 heures, suivi une heure plus tard de la confiance des consommateurs du Conference Board en mars et des ventes de maisons neuves en février.

Ce matin, l'euro perd 0,11% à 1,0791 dollar.

Hier à Paris

En bonne posture à la mi-journée, les marchés européens ont terminé sur une note négative. Les PMI ont dominé l'agenda statistique de ce lundi. L'activité du secteur privé en zone euro a connu en mars son niveau le plus élevé en sept mois. En France, elle a reculé moins que prévu. Les investisseurs attendent les détails des droits de douane de Donald Trump. Côté valeurs, Thales a bénéficié d'un relèvement de recommandation à l'Achat de UBS. Le CAC 40 a accusé une troisième séance de suite en territoire négatif, perdant 0,26% à 8022 points. De son côté, l''EuroStoxx 50 a fléchi de 0,14%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont fortement progressé à la faveur de propos jugés rassurants de Donald Trump sur sa politique commerciale. Il pourrait faire preuve de souplesse, selon la presse américaine. Côté statistiques, l'indice PMI composite a surpris par sa vigueur en mars, porté par le secteur des services. Côté valeurs, Tesla a terminé en tête du S&P500 après trois mois de forte chute. Les taux américains à 10 ans ont gagné près de 9 points de base à 4,346%. Le Dow Jones a gagné 1,42% à 42 583,32 points et le Nasdaq Composite a progressé de 2,27% à 18 188,59 points.