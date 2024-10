Légère hausse en vue des marchés européens, les ventes d'Interparfums progressent

(AOF) - Les Bourses européennes devraient légèrement progresser à l'ouverture de la séance ce mardi. Le CAC 40 devrait gagner 0,14%. Aucune statistique majeure n'est attendue aujourd'hui en Europe, contrairement à jeudi prochain. Dans deux jours, les investisseurs prendront connaissance des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en octobre à la fois en France et en zone euro. En outre, la publication des chiffres d'affaires des entreprises se poursuivent. Ce matin, Interparfums a annoncé une hausse de 20% à devises courantes de ses ventes au troisième trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

FDJ

La Française des Jeux (FDJ) annonce qu’à l’issue de l’extension jusqu’au 18 octobre de son offre publique d’achat sur Kindred 14 734 917 nouveaux certificats de dépôt suédois (SDR) de Kindred, soit 6,83 % du capital, ont été apportés à l’offre. A la suite du premier règlement-livraison de l’offre intervenu le 11 octobre 2024, le groupe français détenait déjà 91,77 % du capital de son concurrent suédois La participation de FDJ dans Kindred s’établira ainsi à 98,60 % à l’issue du règlement-livraison de l’offre étendue devant intervenir le 29 octobre 2024.

Interparfums

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 d'Interparfums atteint 257,6 millions d'euros en hausse de 20% à devises courantes et de 20,2% à devises constantes par rapport au troisième trimestre 2023, reflet d'une dynamique toujours soutenue sur les marques phares du groupe. "Dans un marché mondial de la parfumerie qui reste globalement porteur, cette croissance résulte notamment des solides performances des parfums Jimmy Choo, Montblanc et Coach, et du succès croissant des parfums Lacoste porté par le lancement de la ligne Lacoste Original", explique le groupe."

Lumibird

Lumibird a enregistré pour les 9 premiers mois 2024 un chiffre d'affaires de 141,5 millions d'euros, en hausse de 2%. Il est stable à périmètre et taux de change constants. Au troisième trimestre, le spécialiste des technologies laser a enregistré une hausse de 4% de ses revenus à 43,5 millions d'euros. Ils ont également progressé de 4% en comparable. L'activité montre "une reprise de la croissance" pour la branche Médical (+8% à 23,4 millions d'euros) et une stabilité de la branche Photonique, à +0,2% à 20,1 millions d'euros en variation publiée.

Prodways

Prodways a réalisé 15 millions d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2024. Sur une base comparable au périmètre actuel, les revenus sont en hausse de 4%, notamment du fait du redressement de la division Systems grâce aux actions menées depuis le début de l'année. Le niveau de revenus est en baisse de 7% par rapport au chiffre d'affaires publié l'an passé principalement du fait des changements de périmètre réalisés depuis janvier 2024. Sur ce trimestre, le groupe a généré 7,6 millions d'euros de revenus pour sa division Systems contre 7,3 millions d'euros il y a un an.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond en octobre sera connu à 16h.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont débuté la semaine en repli sur fond de tensions sur les taux longs des 2 côtés de l'Atlantique. Aux Etats-Unis, les marchés s’inquiètent d'une possible victoire de Donald Trump, dont le programme est jugé plus inflationniste que celui de Kamala Harris. Alors que de nombreux résultats d'entreprises (L'Oréal, Danone...) sont attendus cette semaine, Forvia a rassuré en confirmant ses objectifs 2024. Sanofi a confirmé la cession de 50% d'Opella à CD&R. L'indice CAC 40 a cédé 1,01% à 7536,23 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 0,93% à 4939,95 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé en ordre dispersé cette première séance de la semaine. Cette séance sans résultat notable, ni statistique d’importance a été marquée par la hausse des taux longs américains. Le taux à dix ans a progressé en raison des craintes sur l'inflation. Côté valeurs, Boeing a affiché la plus forte hausse du Dow Jones. Le constructeur aéronautique a soumis une nouvelle offre de revalorisation salariale au syndicat IAM qui représente 33 000 salariés. Le Dow Jones a perdu 0,80% à 42 931,60 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,27% à 18 540 points.