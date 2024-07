Légère hausse en vue des marchés américains avant le rapport Jolts

(AOF) - Les indices à Wall Street devraient légèrement progresser à l'ouverture de cette séance ce mardi. A 16h, les investisseurs prendront connaissance du rapport Jolts. En attendant, les résultats d'entreprises aux Etats-Unis continuent de pleuvoir. PayPal a relevé une nouvelle fois ses objectifs annuels 2024 après avoir vu ses bénéfices et ses ventes augmenter au deuxième trimestre. Pfizer est également plus optimiste sur ses résultats annuels. Avant les premières transactions, les futures sur le S&P et sur le Nasdaq gagnent 0,18% et 0,30%.

Hier à Wall Street

Wall Street a fini proche de l'équilibre avant des prochaines séances denses aussi bien du côté des sociétés, que de la macroéconomie. Première publication d'importance de la semaine, McDonald's a dévoilé des comptes trimestriels mitigés, mais l’action a clôturé en tête du Dow Jones. Elle sera notamment suivie par celles d'AMD, de Merck, de Microsoft, d'Amazon, d’Apple... La semaine sera aussi marquée par les décisions des grandes banques centrales (Japon, États-Unis et Grande-Bretagne). Le Dow Jones a perdu 0,12% à 40539,93 points et le Nasdaq Composite a grappillé 0,07% à 17370,20 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 6,8% en mai en rythme annuel, contre 6,5% attendus. Il avait avancé de 7,3% en avril.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en juillet et le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en juin seront publiés à 16h.

Les valeurs à suivre

Chesapeake Energy

Au second trimestre, l'Ebitdax ajusté de Chesapeake Energy s'élève à 358 millions de dollars contre 524 millions de dollars il y a un an. Le groupe accuse sur cette période une perte nette de 227 millions de dollars, soit 1,73 dollar de perte par action diluée alors que l'année dernière il affichait un bénéfice net de 391 millions de dollars, soit 2,73 dollar par action diluée. Ses revenus ont aussi diminué entre le second trimestre 2023 et le second trimestre 2024 passant de 1,89 milliard de dollars à 505 millions de dollars.

Paypal

Paypal a dévoilé des comptes plus solides que prévu et rehaussé ses objectifs annuels pour la deuxième fois de l'année. Au deuxième trimestre, l'entreprise américaine de service de paiement en ligne a affiché un bénéfice net en hausse de 10% à 1,13 milliard de dollars, soit 1,08 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,19 dollar, soit 20 cents de mieux que les attentes. Le chiffre d'affaires a augmenté de son côté de 8% à 7,9 milliards de dollars, dépassant les attentes : 7,82 milliards de dollars.

Pfizer

Sur le premier semestre 2024, les ventes de Pfizer ont reculé de 10% à 28,16 milliards de dollars. Cependant, ses revenus sont en croissance de 2% à près de 13,3 milliards de dollars au deuxième trimestre. Sur le semestre, son bénéfice net déclaré a chuté de 60% à 3,16 milliards de dollars. Le BPA dilué a aussi baissé de 60% à 0,55 dollar. Le groupe pharmaceutique a relevé ses prévisions pour l'année 2024. Il anticipe un chiffre d'affaires compris entre 59,5 et 62,5 milliards de dollars (contre une prévision antérieure entre 58,5 et 61,5 milliards de dollars).

Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) indique que ses ventes nettes sont ressorties à 84 milliards de dollars au titre de l'exercice 2023/2024, soit une hausse de 2% par rapport à l'exercice précédent. "L'augmentation des prix a contribué à quatre points de croissance des ventes organiques", explique la multinationale américaine. Le bénéfice par action diluée a aussi augmenté de 2% pour s'élever à 6,02 dollars. Le BPA ajusté ressort en hausse de 12%, à 6,59 dollars. La société a généré un bénéfice net de 15 milliards de dollars contre 14,7 milliards de dollars l'année dernière.