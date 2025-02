Légère hausse en vue à Wall Street avant plusieurs statistiques

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en légère hausse à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Hier, les prévisions inférieures aux attentes fournies par Walmart ont pesé sur Wall Street. La menace de droits de douane américains inquiète toujours les investisseurs. Ces derniers vont prendre connaissance ce vendredi de plusieurs statistiques dont les PMI ainsi que l'indice de confiance de l'Université du Michigan. Booking devrait ouvrir en hausse. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,08% et 0,46%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en baisse pour l'avant-dernière séance de la semaine, entre résultats d'entreprises et données macroéconomiques. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties supérieures aux attentes et l'indice de la Fed de Philadelphie s'affiche moins élevé que prévu. Au chapitre des valeurs, Walmart a vécu une séance particulièrement difficile dans le sillage de ses prévisions jugées trop prudentes. Le Dow Jones s'est replié de 1,01% à 44176 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,47% à 19962 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat (S&P) pour les secteurs manufacturier et des services en février seront communiqués à 15h45 avant les ventes de logements existants en janvier et l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan en février à 16h00.

Les valeurs à suivre

Boeing

Boeing a nommé Jeff Shockey au poste de vice-président exécutif des activités gouvernementales, des politiques publiques mondiales et de la stratégie d'entreprise, à compter du 24 février prochain. Jeff Shockey effectue son retour au sein du constructeur aéronautique après avoir dirigé les relations gouvernementales mondiales chez RTX (entreprise américaine qui développe et fabrique des produits dans le domaine de l'aérospatial et de la défense). Il sera rattaché au président-directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, et siégera au conseil exécutif de l'entreprise.

Booking

Booking est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir dépassé les attentes des investisseurs au quatrième trimestre. La plateforme de tourisme affiche un bénéfice par action ajusté de 41,55 dollars, contre un consensus de 36,03 dollars. Les réservations brutes progressent de 17% à 37,2 milliards de dollars, et le chiffre d'affaires total de la société a augmenté de 14% à 5,47 milliards de dollars, contre un consensus de 5,18 milliards de dollars. Le nombre total de nuitées a augmenté de 13 % sur un an, à 261 millions.

Newmont

Newmont a dégagé un bénéfice net ajusté de 3,99 milliards de dollars en 2024 (soit un bénéfice net ajusté par action de 3,48 dollars) contre un bénéfice de 1,324 milliards de dollars en 2023 (soit un bénéfice net ajusté par action de 1,57 dollar). L'Ebitda ajusté a bondi de 106% à 8,67 milliards de dollars. Les ventes ont grimpé de 58% à 18,68 milliards de dollars. Le free cash flow est passé en un an de 88 millions de dollars à 2,91 milliards de dollars, soit un bond de 3214%. La production annuelle d'or de Newmont en 2024 a augmenté de 23% pour atteindre 6,85 millions d'onces.

Rivian

Rivian est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street. Le constructeur américain de véhicules électriques a dégagé un profit brut pour la première fois au quatrième trimestre, à 170 millions de dollars, contre une perte brute de 606 millions de dollars il y a un an. Mais il prévoit des livraisons annuelles comprises entre 46 000 et 51 000 unités, des chiffres inférieurs aux 55 520 unités attendues par les analystes ."Le niveau d'incertitude est si élevé qu'il aura un impact sur le comportement des consommateurs et le chiffre d'affaires ", a déclaré à Reuters le CEO RJ Scaringe.