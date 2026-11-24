Les marchés actions européens devraient prolonger leur mouvement haussier à l'ouverture de la séance ce mardi. Hier, ils avaient nettement rebondi après l'annonce du retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia. Avant les premiers échanges, le CAC 40 devrait gagner 0,21%. Le FTSE 100 et le Dax devraient progresser respectivement de 0,33% et 0,21%.

Hier, à la clôture des marchés à la Bourse de New York, les marchés ont accueilli très favorablement le retour de Jensen Huang au poste de PDG de Nvidia. Il y a dix jours, le cofondateur de la société multinationale américaine de technologie avait présenté sa démission à la suite de révélations concernant ses relations extraconjugales avec une subordonnée, mais aussi avec Alice Huang, ancienne dirigeante de l'entreprise singapourienne Megaspeed, soupçonnée d'entretenir des liens avec Pékin.

La tech galvanisée par l'envolée de Nvidia

Depuis son court départ, plusieurs noms circulaient pour lui succéder, mais le conseil d'administration de Nvidia a finalement tranché à l'unanimité en faveur de son retour. Cette annonce a entraîné hier une envolée du secteur technologique à la clôture des marchés à Wall Street : près de 7% pour le Nasdaq 100. De son côté, le Dow Jones a terminé proche des 5%.

Le titre Nvidia a lui bondi de 31,48% à 165,05 dollars, soit un gain de plus de 900 milliards de dollars de capitalisation boursière en une seule séance.

De plus, la veille, le secteur technologique a fêté l'envolée du titre Nvidia à Wall Street ( 30% au moment de la clôture des places financières en Europe). A Paris, STMicroelectronics avait grimpé de 9% et Soitec avait avancé de plus de 5%. Les valeurs liées à l'intelligence artificielle avaient également accéléré leurs gains : Schneider Electric et Legrand montaient de 4%.

Donald Trump a admis être intervenu pour permettre le retour de Huang chez Nvidia alors même que les administrateurs de la société affirmaient encore quelques jours auparavant ne pas envisager de le rappeler. : "J'ai eu des échanges directs et indirects avec le conseil d'administration, et cette question me tenait vraiment à coeur", a déclaré le président américain dans une interview à la chaîne économique américaine CNBC.

Les administrateurs ont expliqué lundi dans un communiqué avoir reçu des informations émanant de "hauts échelons" du gouvernement américain, dont ils ont déduit que "la réintégration de M. Huang ne [présentait] pas de risque pour la sécurité nationale des Etats-Unis".

L'Iran menace Washington, le WTI sous les 80 dollars

Outre cette annonce inattendue du côté de Nvidia, les salles de marché gardent un oeil attentif sur le Moyen-Orient, où les combats ne faiblissent pas après huit mois de conflit ouvert entre les Etats-Unis et l'Iran.

Téhéran a averti lundi qu'il utiliserait tous les moyens à sa disposition pour contrer le blocus que les Etats-Unis imposent à ses ports depuis plusieurs mois, compliquant la situation économique dans le pays. "Nous ne tolèrerons pas ces agissements et utiliserons tous les moyens disponibles pour contrer l'agression américaine, a déclaré le porte-parole de la diplomatie Esmaïl Baghaï, lors d'un point presse hebdomadaire.

En outre, l'Iran réclame à Washington de verser une somme colossale en dédommagements de la guerre qu'il a déclenchée et de leurs actions passées. "Les tribunaux nationaux ont rendu des décisions condamnant les Etats-Unis à verser 290 milliards de dollars de dommages et intérêts", a annoncé le directeur du Centre des avocats, Hassan Abdolianpour, cité par la télévision d'Etat.

Par ailleurs, le nombre d'attaques recensées dans le détroit d'Ormuz et ses alentours (golfe Persique et golfe d'Oman) a atteint un sommet depuis le début du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran. Le Centre des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO) en comptabilise une trentaine sur le mois d'octobre et autour d'une vingtaine, déjà, en novembre.

De son côté, l'Organisation maritime internationale (OMI) en dénombre une trentaine sur l'ensemble des deux mois. Il s'agit dans les deux cas de chiffres inédits.

En dépit de ce contexte géopolitique toujours délétère, les cours du pétrole poursuivent leur baisse. D'ailleurs, le baril de WTI est tombé la veille, en fin d'après-midi, sous les 80 USD, pour la première fois depuis août. Le marché anticipe un retour à une offre excédentaire, malgré ces tensions au Moyen-Orient. Ce mardi, avant 8h30, le baril de Brent perd 0,24% à 89,03 USD. Le WTI cède 0,60% à 79,93 USD.

Sanofi met 41 MdsUSD pour s'offrir Insmed

Côté valeurs à Paris, Sanofi a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'Insmed. Cette annonce confirme ainsi les rumeurs apparues en fin de semaine dernière. Pour cette opération, entièrement en numéraire, le laboratoire français va débourser 41 MdsUSD (37,6 milliards d'euros), soit 175 USD par action.

HLD Europe (via Ker Holding) et Crédit Agricole Assurances (via Predica) ont annoncé un projet de prise de contrôle de Clariane dans le cadre d'une action de concert. Cette opération entraînera le dépôt, par HLD en tant qu'unique initiateur, d'une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) obligatoire, sans intention de retrait de la cote.

L'opérateur satellitaire Eutelsat a dévoilé les résultats définitifs de son offre de rachat en numéraire portant sur ses obligations senior existantes à taux fixe de 1,500% arrivant à échéance en 2028, d'un montant nominal total en circulation de 600 MEUR. Lancée le 16 novembre 2026 et clôturée le 23 novembre, l'opération a permis à Eutelsat de racheter un montant principal cumulé de 496,9 MEUR, intégralement accepté sans application de facteur de proratisation.

Valneva a enregistré une perte nette de 84,6 MEUR au titre des neuf premiers mois de 2026, contre 65,2 MEUR sur la période correspondante de 2025, ainsi qu'une perte opérationnelle de 66,7 MEUR, contre 53,9 MEUR sur les neuf premiers mois de 2025. Selon la société spécialisée dans les vaccins, cette augmentation de la perte opérationnelle s'explique principalement par des charges exceptionnelles liées à IXCHIQ, son vaccin contre le chikungunya, ainsi que par des ventes de produits moins importantes sur les neuf premiers mois de 2026. Son chiffre d'affaires total s'est établi à 84 MEUR pour les neuf mois clos au 30 septembre 2026, contre 127 MEUR un an auparavant, ses ventes de produits ayant diminué de près de 32% à 81,4 MEUR, avec notamment une chute de près de 85% de ses ventes de produits de tiers.