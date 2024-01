Légère hausse du dollar : l'inflation américaine attendue jeudi

(AOF) - "Ceux qui espèrent un signal plus clair d'une baisse imminente des taux d'intérêt de la part de la Fed après le rapport sur l'emploi seront probablement déçus", prévient Commerzbank avant la publication jeudi des chiffres de l’inflation aux Etats-Unis. Selon les experts de la banque allemande, le taux global pourrait même augmenter légèrement pour atteindre 3,2% en glissement annuel en décembre. Le taux de base devrait rester au « niveau inconfortable » de 3,8 %. Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,29% à 1,0974 dollar.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.