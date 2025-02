Légère hausse du CAC 40 grâce au secteur de la défense

(AOF) - Les indices européens ont progressé, soutenus par un secteur de la défense évoluant sur ses plus hauts historiques. A l'occasion de la Conférence de Munich sur la sécurité, vendredi, le vice-président américain, JD Vance, s'en est pris frontalement aux démocraties européennes. Ces développements pourraient être "un catalyseur important pour l'augmentation des dépenses européennes en matière de défense", a expliqué Deutsche Bank. Le CAC 40 a gagné 0,13% à 8189,13 points. Au plus haut historique, l’EuroStoxx50 s’est adjugé 0,53% à 5522,67 points.

En Europe, Rheinmetall (+14,17% à 932,8 euros) a terminé en tête de l'indice Dax 40. L'action du spécialiste allemand de l'armement a grimpé sur fond d'anticipations d'une augmentation des dépenses militaires et après les déclarations de son directeur général Armin Papperger à Reuters. "Nous anticipons une poursuite plus rapide que prévu de notre croissance. Cela signifie que nous devons nous développer encore plus en faisant des acquisitions et en investissant massivement". Armin Papperger était interrogé sur les conséquences de la société d'un cessez le feu en Ukraine et sur les propos de Donald Trump.

A Paris, les valeurs de la défense ont progressé dans le sillage de Rheinmetall. Figurant parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120, Dassault Aviation a gagné 6,49% à 233 euros. Thales a clôture en tant que leader du CAC 40, avançant de 7,83% à 178,30 euros. Safran a progressé de 2,48% à 252,1 euros. Elles ont enregistré en séance de nouveaux plus hauts historiques. Le président américain a fait savoir que les Européens devaient faire plus pour augmenter leurs dépenses de sécurité, selon Reuters. Donald Trump a appelé les alliés européens à augmenter leurs dépenses de défense jusqu'à 5% du PIB, bien qu'aucun membre de l'OTAN ne soit actuellement proche de ce seuil.

La Française des Jeux (FDJ, +3,74% à 37,14 euros) a progressé après l'annonce de résultats annuels préliminaires supérieurs aux objectifs et au consensus. Le groupe spécialiste des jeux d'argent et de hasard, qui présentera ses résultats définitifs le 6 mars prochain, appréhende par ailleurs l'impact de l'augmentation de la fiscalité des jeux en 2025. "En l’état des textes en voie d’adoption par le Parlement", son chiffre d'affaires et son Ebitda courant pourraient être réduits d'environ 45 millions d'euros sur l'exercice, soit un impact de près de 90 millions d'euros sur une année pleine.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La zone euro a enregistré un excédent de 15,5 milliards d’euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en décembre 2024, contre un excédent de 16,4 milliards d’euros en décembre 2023, selon les premières estimations d'Eurostat. En 2024, la zone euro a enregistré un excédent de 176,9 milliards d’euros, contre un excédent de 57,4 milliards d’euros en 2023.

A la clôture, l'euro perd 0,12% à 1,0480 dollar.