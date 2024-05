Légère hausse du CAC 40 après l'emploi américain

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé dans le vert après l’annonce de créations d’emplois plus faibles que prévu aux Etats-Unis. Ils ont créé 175 000 postes en avril. Du côté des valeurs bancaires, Société Générale a fini en repli en raison des inquiétudes à propos de ses perspectives de marge nette d'intérêts et Crédit Agricole en hausse grâce à ses bons résultats. De son côté, Ayvens a bondi après avoir dévoilé un point trimestriel solide. Le CAC 40 a progressé de 0,54% à 7 957,57 points tandis que l'EuroStoxx 50 a avancé de 0,58% à 4 918,81 points.

Daimler Truck a fini en tant lanterne rouge de l'indice Dax ce vendredi en reculant de 3,78% à 40,95 euros. Malgré de bons résultats trimestriels et le maintien de ses objectifs, le constructeur allemand se prépare à affronter des "vents contraires" sur le continent européen. Jefferies et Stifel restent tous deux à l'achat sur le titre, avec des objectifs de cours de 55 et 58 euros respectivement. Les principaux indicateurs sont tous au vert à l'issue des trois premiers mois de l'année.

A Paris, Crédit Agricole SA a gagné 1,1% à 14,77 euros grâce à des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. La concurrente de Société Générale et de BNP Paribas a bénéficié de la bonne performance de la banque de financement et d'investissement, à l'instar des banques américaines. Autre bonne nouvelle, Crédit Agricole SA atteindra avec un an d'avance son objectif 2025 d'un résultat net part du groupe sous-jacent attendu supérieur à six milliards d'euros. Le consensus s'élève déjà à 5,99 milliards d'euros.

Ayvens (+7,20% à 6,845 euros) a affiché une des plus fortes hausses du SBF120 et du marché SRD après avoir publié des résultats du 1er trimestre " en ligne avec les attentes ". L'ex-ALD, spécialiste de la location longue durée de véhicules affiche une hausse de 30,6 % sur un an des marges des contrats de location et des services à 706,6 millions d'euros, sous l'effet de la consolidation de LeasePlan et en progression de 16% par rapport au quatrième trimestre 2023. Le résultat net (part du groupe) ressort à 187,8 millions d'euros, en baisse de 40 ,5% sur un an.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En mars 2024, la production diminue sur un mois dans l’industrie manufacturière (‑0,5 % après +1,0 % en février 2024) et dans l’ensemble de l’industrie (‑0,3 % après +0,2 %) a fait savoir l'Insee ce vendredi.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,5% en mars, stable par rapport au taux de 6,5% enregistré en février, et en baisse par rapport aux 6,6% enregistrés il y a un an, selon Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Il est supérieur au taux de 6,4% attendu.

L'indice des directeurs de l'Institute for Supply Management pour le secteur des services est ressorti à 49,4 en avril, à comparer avec un consensus de 52 et 51,4 en mars. Un indice sous 50 signifie une contraction du secteur.

La croissance dans le secteur des services était plus forte que prévu en avril aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs pour ce secteur est ressorti à 51,3, à comparer avec un consensus de 50,9 et 51,7 en mars.

Les Etats-Unis ont créé 175 000 emplois en avril, à comparer avec un consensus de 238 000 et 315 000 en mars, chiffre révisé de 303 000. Le taux de chômage a, lui, progressé à 3,9% alors qu'il était attendu stable à 3,8%. Le salaire horaire moyen a progressé de 3,9% contre un consensus de 4% et 4,1% en mars.

Vers 17h30, l'euro glane 0,49% à 1,0777 dollar