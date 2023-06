Légère hausse des marchés européens grâce à Wall Street

(AOF) - Proches de l'équilibre à mi-séance, les marchés actions européens ont terminé en légère hausse, soutenus par des statistiques américaines favorables. L'indice CAC 40 a clôturé en gagnant 0,43% à 7 215,58 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,62% à 4 307,24 points. Aux Etats-Unis, les indices américains évoluent aussi en hausse, avec un Dow Jones progressant de 0,47% vers 17h30.

Ce mardi, les investisseurs ont pris acte des propos du Premier ministre chinois Li Qiang au Forum économique mondial de Tianjin dans le Nord de la Chine.

Soulignant que l'économie chinoise montre une nette dynamique de rebond et d'amélioration, le dirigeant est confiant concernant une croissance plus élevée au deuxième trimestre 2023 par rapport aux trois premiers mois de l'année. Il affirme que Pékin va déployer des politiques plus efficaces pour dynamiser la demande intérieure, notamment avec l'espoir d'atteindre l'objectif de croissance fixé à 5% en 2023.

Un autre événement se déroule en ce moment : le forum annuel de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal. A cette occasion, Christine Lagarde s'est exprimé en affirmant que " l'inflation dans la zone euro est trop élevée et que celle-ci est entrée dans une nouvelle phase qui risque de durer un certain temps, ce qui oblige la BCE à poursuivre la remontée de ses taux d'intérêt et à éviter de déclarer la fin des hausses de taux ".

Les investisseurs surveilleront par ailleurs mercredi à Sintra les déclarations du président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell.

Les statistiques du jour, concentrées aux Etats-Unis, confirment la résilience de l'économie américaine. Les ventes de logements neufs et la confiance des consommateurs ont notamment dépassé les attentes.

Coté valeurs, le titre Accor a fini en hausse après que le groupe hôtelier a revu à la hausse ses perspectives 2023. Même tendance pour Kering qui a figuré parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ce matin après avoir fait l'acquisition de la maison de parfumerie de luxe Creed.

En revanche, Trigano a nettement reculé au SBF 120 au lendemain de la présentation de revenus trimestriels décevants.