Légère hausse des indices européens, Paris détrône Londres

Sur le marché américain des taux, fermé vendredi en raison de la commémoration de la Journée des Vétérans, le rendement du 10 ans américain a ainsi gagné plus de 5 points de base à 3,895%. La baisse du dollar a ainsi été stoppée, pour l'instant.

Les Bourses du Vieux Continent ont continué de bénéficier de l'élan donné jeudi par la publication d'une inflation inférieure aux attentes en octobre aux Etats-Unis. Un membre de la Fed a cependant tempéré ce week-end les anticipations des marchés d'une Fed moins agressive, jugeant que les marchés avaient surréagi à cette statistique. Christopher J. Waller a souligné qu'une inflation à 7,7 % restait " énorme " et qu'il s'agissait d'une seule statistique. Il a ajouté que que les hausses de taux " ne seront pas terminées lors de la prochaine ou des deux prochaines réunions ".

(AOF) - Les marchés actions européens ont débuté la semaine sur une hausse prudente. L’indice CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,22% à 6 609,17 points tandis que l’EuroStoxx50 s’est adjugé 0,47% à 3 886,57 points. Selon Bloomberg, la capitalisation du marché parisien a d’ailleurs dépassé celle de Londres. La situation était plus contrastée aux Etats-Unis, avec un Dow Jones en hausse de 0,17% et un Nasdaq Composite en repli de 0,60% vers 17h30.

