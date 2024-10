Légère hausse des indices européens avant les minutes de la Fed

En repli lundi, les marchés actions américains ont fini en hausse. Les investisseurs, qui ont montré de l'appétit pour les titres technologiques, prendront connaissance jeudi des données sur l'inflation. La Chine a déçu en ne dévoilant pas de nouvelles mesures de relance. La baisse de l'or noir ne pourrait être que transitoire : une réplique israélienne à la récente attaque iranienne sur son sol est attendue. PepsiCo a fini dans le vert alors que le groupe a réduit ses prévisions de ventes annuelles. Le Dow Jones a progressé de 0,30% à 42080 points et le Nasdaq a gagné 1,45% à 18182 points.

Les marchés européens ont terminé en baisse après que les investisseurs ont été déçus par l'absence de nouvelles mesures de relance en Chine. Le secteur du luxe, très dépendant de l’Empire du Milieu, a pesé sur les indices, de même que les vins et spiritueux alors que la menace de représailles commerciales chinoises se précise. Le pétrole subit des dégagements après sa récente envolée : le baril de Brent perd 4,42% à 77,41 dollars. Le CAC 40 a fléchi 0,72% à 7521 points et l’Eurostoxx 50 a reculé de 0,42% à 4948 points.

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne est plus élevé que prévu en août : 22,5 milliards d'euros alors que le consensus tablait sur 18,9 milliards d'euros. Il était de 16,9 milliards d'euros en juillet.

Kering annonce la nomination de Stefano Cantino en tant que directeur général de Gucci, rattaché à Francesca Bellettini, directrice générale adjointe de Kering en charge du Développement des Maisons. Stefano Cantino, qui a rejoint Gucci en mai 2024 au poste de directeur général adjoint, et qui siègera au comité exécutif de Kering, succèdera à Jean-François Palus à compter du 1er janvier 2025.

Esker, spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion, annonce l'extension de son partenariat de revendeur/intégrateur avec Vilt, une société spécialisée dans la transformation numérique des entreprises. "Cette nouvelle étape reflète l'ambition d'Esker et de Vilt : fournir des solutions interopérables de haute qualité pour optimiser la gestion complète des processus S2P et O2C", précise un communiqué de presse.

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse. "La victoire contre l'inflation est en vue", a dit François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, sur franceinfo. "Ça veut dire que nous allons poursuivre la baisse des taux d'intérêt que nous avons commencé en juin". L'agenda macroéconomique s'annonce relativement calme, partagé entre les stocks américains de pétrole et le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed. En Allemagne, l’excédent de la balance commerciale est ressorti supérieur aux attentes en août.

