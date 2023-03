Légère hausse des bourses malgré l'inflation

Coté valeurs, Veolia, après avoir chuté une bonne partie de la séance, est revenu dans le positif suite à l'annonce de résultats 2022 en forte hausse et historiques. Technip Energies a brillé au SBF 120 après avoir publié un résultat net 2022 de 320,2 millions d'euros meilleur que 2021. A l'inverse, STMicroelectronics a fini lanterne rouge de l'indice CAC 40, pénalisé par les annonces de Tesla à propos du carbure de silicium.

Aux Etats-Unis, les craintes persistantes liées à l'inflation favorisent la remontée du rendement du taux à 10 ans, qui dépasse désormais les 4%, tandis que le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, plus sensible, part à l'assaut des 5%.

Ces données ne font que amplifier les attentes d'une nouvelle hausse des taux de 50 points de base de la BCE le 16 mars. Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt à 10 ans français s'élève à 3,23% dépassant son plus haut depuis janvier 2012.

Ce jeudi, l'inflation dans la zone euro était la statistique la plus attendue par les investisseurs. Celle-ci baisse moins que prévu en février, à 8,5% après 8,6% en janvier, selon Eurostat. Ce repli est plus faible qu'anticipé en raison des prix élevés de l'alimentation. Ce chiffre est supérieur à la hausse de 8,2% attendue en moyenne par les économistes. De quoi compliquer la tâche des Banques centrales, qui devront prolonger leurs resserrements monétaires face à la persistance d'une inflation élevée.

(AOF) - Après avoir légèrement reculé, les marchés européens ont terminé timidement en hausse. L’indice CAC 40 a clôturé en gagnant 0,69% à 7 284,22 points et l’EuroStoxx50 s'est adjugé de 0,59% à 4 240,59 points. A Wall Street, les indices américains évoluent en ordre dispersé : le Dow Jones progresse de 0,37% vers 17h30.

