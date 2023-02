Légère hausse des Bourses européennes après l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés actions européens ont légèrement progressé à la clôture. L'indice CAC 40 a gagné 0,07% à 7 213,81 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,22% à 4 250,86 points. Ce mardi, après la publication de chiffres de l'inflation américaine légèrement plus élevés que prévu, les indices américains évoluent en légère baisse avec un Dow Jones qui perd 1,21% vers 17h30.

L'indice des prix à la consommation a progressé de 0,5% en janvier par rapport à décembre aux Etats-Unis, conformément au consensus. L'inflation s'était élevée à 0,1% en décembre. Si l'inflation en rythme annuel est ressortie à 6,4%, soit le rythme le plus faible depuis octobre 2021, elle n'a que peu reculé par rapport à décembre. Elle s'était alors élevée à 6,5% et le marché anticipait un recul plus prononcé à 6,2%.

Ces chiffres devraient encourager la Fed à continuer de déployer sa stratégie, celle d'une hausse mesurée des taux le mois prochain après le relèvement de 25 points de base début février.

Salman Ahmed, Global Head of Macro & Strategic Asset Allocation, Fidelity International, a commenté ces données sur l'inflation américaine. Selon lui, " la dernière publication de l'inflation, légèrement supérieure au consensus, a montré que la dynamique de l'inflation restait forte alors que le rythme de désinflation a ralenti. Avec un marché de l'emploi très fort qui entraîne le risque que l'inflation devienne persistante, nous pensons que la Fed va probablement renforcer son attitude de ‘ hawkish ‘ pour ramener l'inflation vers son objectif ".

Sur le marché obligataire, les taux longs se sont nettement tendus, avec un rendement des bons du Trésor américain à dix ans à 3,79%, soit un gain de 10 points de base en quelques heures.

Outre l'inflation américaine, coté statistiques ce mardi, les investisseurs ont appris qu'au quatrième trimestre 2022, le taux de chômage en France au sens du BIT est resté quasi stable à 7,2 %. Au cours de ce même trimestre, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et est resté stable dans l'Union européenne par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat.

Coté valeurs, TF1 a cédé près de 4% signant l'une des plus fortes baisses du SBF 120 tandis que M6 a grappillé 1,2%. La sixième chaîne de télévision généraliste a présenté des résultats supérieurs aux attentes. Figurant parmi les plus fortes hausses du marché SRD, Bénéteau a avancé de 5% après avoir publié un bond de 56,6% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Coté valeurs américaines, Coca-Cola et Palantir ont dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu.