Légère hausse des Bourses : détente des taux longs et bons résultats d'entreprises

A Paris, les publications de résultats de grands noms de la cote ont été particulièrement nombreuses depuis mercredi soir. Axa, Bouygues et Sopra Steria ont fait partie des gagnants du jour. A contrario, EssilorLuxoticca et Nexity ont été sous pression.

Le PIB américain a, lui, ralenti à 2,7% au quatrième trimestre 2022, selon une troisième estimation du Bureau of Economic Analysis, alors que le consensus anticipait le maintien de la précédente estimation de 2,9%. Le PIB avait progressé de 3,2% au troisième trimestre.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 8,6% en janvier 2023, contre 9,2% en décembre, a indiqué Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il avait été annoncé à 8,5% en première estimation, mais les économistes anticipaient une telle révision. L'inflation hors alimentation et énergie s'est élevée à 5,3% en janvier après avoir atteint 5,2% en décembre.

Les statistiques du jour ont confirmé la persistance de l'inflation en Europe et la résistance de l'économie américaine.

(AOF) - Les marchés européens ont progressé grâce au léger repli des taux longs et aux bons résultats d'entreprises. Le CAC 40 a progressé de 0,25% à 7 317,43 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,41% à 4 260,41 points. En revanche, les bourses américaines ont basculé dans le rouge. Le Dow Jones cédait 0,50% vers 17h30.

