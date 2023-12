Légère hausse des Bourses avant les décisions de la Fed et de la BCE

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en légère progression, à l'exception de Londres, avant une série de rendez-vous avec les banquiers centraux. L'indice CAC 40 a progressé de 0,33% à 7551,53 points, et se rapproche encore de son plus haut historique atteint en avril dernier à 7581,26 points L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,46% à 4543,94 points. Aux Etats-Unis, la tendance est similaire avec un Dow Jones s'adjugeant 0,29% vers 17h30 et un Nasdaq perdant 0,33%.

Si aucun indicateur majeur ne figure aujourd'hui à l'agenda, les investisseurs prendront connaissance mardi de l'inflation aux Etats-Unis. La Fed livrera son verdict mercredi avant les décisions de la BCE et de la Banque d'Angleterre, jeudi.

Pour Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez Allianz Global Investors, la Fed devrait annoncer un statu quo sur ses taux directeurs. Mais poursuit le spécialiste, "malgré les données encourageantes sur l'inflation, la résilience de l'emploi devrait toutefois pousser la Fed à rester vigilante et à modérer les attentes des investisseurs sur les perspectives de baisses de taux".

Selon Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez Pimco, la BCE maintiendra également ses taux directeurs inchangés. "Le marché prévoit actuellement environ six réductions de taux pour l'année prochaine, avec un démarrage dès le mois de mars. Nous restons sceptiques quant à la possibilité que la BCE procède à des baisses de taux aussi rapidement que le prévoit le marché, car les perspectives d'inflation sous-jacente restent incertaines", prévient-il.

Sur le plan des valeurs, Casino a reculé alors que le tribunal de commerce de Paris a annoncé prolonger de deux mois la procédure de sauvegarde engagée fin octobre. Syensqo , spin-off de Solvay axée sur la chimie de spécialités, a fortement progressé pour son premier jour de cotation sur Euronext.