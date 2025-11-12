 Aller au contenu principal
Légère hausse des actions, baisse des rendements obligataires américains en raison de la réouverture du gouvernement et de l'attention portée aux taux d'intérêt
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 23:33

L'indice mondial
des actions MSCI a légèrement augmenté mercredi, tandis que les
rendements du Trésor américain ont baissé et que les indices de
Wall Street ont été mitigés, les investisseurs attendant que le
Congrès américain mette fin à la fermeture du gouvernement
fédéral  et fournisse plus de clarté sur la santé de
l'économie américaine. 
    En ce qui concerne les devises, le dollar a reculé par
rapport à l'euro, mais a progressé par rapport au yen, qui est
tombé à son plus bas niveau depuis neuf mois. Les prix du Trésor
américain ont augmenté dans l'attente d'une réduction des taux
d'intérêt de la Réserve fédérale après la publication de données
peu encourageantes et les commentaires des banquiers centraux. 
Les investisseurs attendaient un vote mercredi soir  à la
Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, pour
rétablir le financement des agences gouvernementales  et
mettre fin à la fermeture de 43 jours. Le Sénat a voté lundi
pour mettre fin à la plus longue fermeture du gouvernement
américain, qui a perturbé les prestations alimentaires pour des
millions de personnes, laissé des centaines de milliers
d'employés fédéraux sans salaire, entravé le trafic aérien et
interrompu la publication de données économiques cruciales. 
Alors que les investisseurs espéraient qu'une réouverture
permettrait la reprise de la publication des données, la Maison
Blanche  a déclaré que les rapports sur l'emploi et
l'inflation du mois d'octobre pourraient ne jamais être publiés
en raison de la fermeture du gouvernement.
    Le Dow Jones a atteint un niveau record à la clôture, tandis
que le S&P 500 a à peine progressé et que le Nasdaq a chuté, les
investisseurs ayant vendu certaines valeurs technologiques
lourdes très appréciées au profit de valeurs de rendement. 
    "Les gens se sentent plus à l'aise pour prendre un peu plus
de risques. L'argent afflue vers certaines parties du marché qui
ont été moins performantes", a déclaré Irene Tunkel, stratège en
chef pour les actions américaines chez BCA Research.
    En particulier, les actions des compagnies aériennes ont
contribué à faire grimper le Dow Jones Transportation average
 .DJT  de 0,8% en espérant que le transport aérien, qui a
souffert d'annulations et de retards, reviendrait à la normale
après la réouverture, lorsque les travailleurs essentiels des
aéroports, tels que les contrôleurs aériens, commenceront à être
payés à nouveau.
    
    BOSTIC ANNONCE SA RETRAITE
A Wall Street , le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a
augmenté de 326,86 points, soit 0,68%, à 48 254,82 pour sa
deuxième clôture record d'affilée. Le S&P 500  .SPX  a gagné
4,31 points, soit 0,06%, à 6.850,92 et le Nasdaq Composite
 .IXIC  a perdu 61,84 points, soit 0,26%, à 23.406,46. 
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a progressé
de 2,59 points, soit 0,26%, à 1 011,78. Plus tôt, l'indice
paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a clôturé en hausse de 0,7%,
tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300  .FTEU3  a terminé
en hausse de près de 0,8%, les deux ayant atteint des records,
menés par les banques.  
    L'indice S&P 500 Value  .IVX  a progressé de 0,4 %, tandis
que son homologue Growth  .IGX  a perdu 0,2 %. Les banques
américaines, qui constituent une grande partie de l'indice
"value", ont été parmi les plus performantes de Wall Street, les
investisseurs se concentrant sur la perspective d'une baisse des
taux et d'une réouverture des administrations publiques. 
    "La Fed réduit ses taux, ce qui est probablement positif
pour les banques, et comme le shutdown est probablement terminé,
cela signifie que l'activité économique va revenir à la
normale", a déclaré John Praveen, directeur général de Paleo
Leon à Princeton, dans le New Jersey.
Après la fermeture du marché obligataire mardi pour le Veterans
Day, les prix du Trésor américain se sont redressés mercredi,
entraînant une baisse des rendements, les investisseurs pariant
sur de nouvelles réductions des taux de la Fed après les données
hebdomadaires sur l'emploi publiées mardi par ADP , qui
ont montré que les employeurs privés américains ont supprimé des
emplois au cours des quatre semaines qui se sont achevées le 25
octobre. 
Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic
, a déclaré qu'il prendrait sa retraite à la fin du mois
de février. M. Bostic ayant exprimé des inquiétudes concernant
l'inflation élevée et s'étant montré prudent quant aux
réductions de taux, Mme Tunkel de BCA a déclaré que les
investisseurs pourraient s'attendre à un remplaçant plus dovish,
étant donné que la Maison Blanche est favorable à des taux plus
bas. Le président américain ne choisit pas les présidents
régionaux de la Fed, mais les nominations sont approuvées par le
Conseil des gouverneurs de la Fed, que le président Donald Trump
tente de remodeler.
Mme Tunkel a également souligné que le président de la Réserve
fédérale de New York, John Williams , a réitéré que le
moment se rapprochait pour que la banque centrale américaine
relance ses achats d'obligations dans le cadre de ses efforts
pour maintenir le contrôle sur les taux à court terme. 
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a baissé de 4,5 points de base à 4,065%, contre
4,11% lundi soir, tandis que le rendement des obligations à 30
ans  US30YT=RR  a baissé de 4,1 points de base à 4,6608%.
    Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Réserve fédérale, a baissé de 2,3 points de base à 3,568%.
Dans les devises , le dollar américain a gagné contre
l'euro et le yen, les traders évaluant ce qu'une avalanche de
publications économiques signifiera pour la politique de taux de
la Fed si le gouvernement vote pour la réouverture, comme on s'y
attend.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert contre
un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de
0,08% à 99,52, avec l'euro  EUR=  en hausse de 0,05% à 1,1586 $.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de
0,44% à 154,83.
La baisse du yen à son plus bas niveau depuis neuf mois a
suscité des inquiétudes à Tokyo, le ministre des finances
Satsuki Katayama ayant déclaré  qu'elle ne nierait pas que
les impacts économiques négatifs de la faiblesse du yen sont
devenus plus prononcés.
    Les prix du pétrole  ont chuté de plus de 2 dollars le
baril en raison des inquiétudes concernant la surabondance de
l'offre, l'OPEP ayant déclaré que l'offre mondiale de pétrole
correspondrait à la demande en 2026, marquant un nouveau
changement par rapport à ses projections antérieures d'un
déficit de l'offre.
    Le pétrole brut américain  CLc1  s'est établi en baisse de
4,2 %, soit 2,55 $, à 58,49 $ le baril et le Brent  LCOc1  s'est
établi à 62,71 $ le baril, en baisse de 3,8 %, soit 2,45 $, sur
la journée.
    Les prix de l'or  ont augmenté avant le vote de la
Chambre des représentants sur la réouverture du gouvernement,
dans l'attente de données économiques qui pourraient ouvrir la
voie à une réduction des taux d'intérêt en décembre.
    L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 1,74% à 4 198,33
dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1 
ont augmenté de 1,98% à 4 188,10 dollars l'once.

