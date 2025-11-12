Légère hausse des actions, baisse des rendements obligataires américains en raison de la réouverture du gouvernement et de l'attention portée aux taux d'intérêt

L'indice mondial des actions MSCI a légèrement augmenté mercredi, tandis que les rendements du Trésor américain ont baissé et que les indices de Wall Street ont été mitigés, les investisseurs attendant que le Congrès américain mette fin à la fermeture du gouvernement fédéral et fournisse plus de clarté sur la santé de l'économie américaine. En ce qui concerne les devises, le dollar a reculé par rapport à l'euro, mais a progressé par rapport au yen, qui est tombé à son plus bas niveau depuis neuf mois. Les prix du Trésor américain ont augmenté dans l'attente d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale après la publication de données peu encourageantes et les commentaires des banquiers centraux. Les investisseurs attendaient un vote mercredi soir à la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, pour rétablir le financement des agences gouvernementales et mettre fin à la fermeture de 43 jours. Le Sénat a voté lundi pour mettre fin à la plus longue fermeture du gouvernement américain, qui a perturbé les prestations alimentaires pour des millions de personnes, laissé des centaines de milliers d'employés fédéraux sans salaire, entravé le trafic aérien et interrompu la publication de données économiques cruciales. Alors que les investisseurs espéraient qu'une réouverture permettrait la reprise de la publication des données, la Maison Blanche a déclaré que les rapports sur l'emploi et l'inflation du mois d'octobre pourraient ne jamais être publiés en raison de la fermeture du gouvernement. Le Dow Jones a atteint un niveau record à la clôture, tandis que le S&P 500 a à peine progressé et que le Nasdaq a chuté, les investisseurs ayant vendu certaines valeurs technologiques lourdes très appréciées au profit de valeurs de rendement. "Les gens se sentent plus à l'aise pour prendre un peu plus de risques. L'argent afflue vers certaines parties du marché qui ont été moins performantes", a déclaré Irene Tunkel, stratège en chef pour les actions américaines chez BCA Research. En particulier, les actions des compagnies aériennes ont contribué à faire grimper le Dow Jones Transportation average .DJT de 0,8% en espérant que le transport aérien, qui a souffert d'annulations et de retards, reviendrait à la normale après la réouverture, lorsque les travailleurs essentiels des aéroports, tels que les contrôleurs aériens, commenceront à être payés à nouveau. BOSTIC ANNONCE SA RETRAITE A Wall Street , le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 326,86 points, soit 0,68%, à 48 254,82 pour sa deuxième clôture record d'affilée. Le S&P 500 .SPX a gagné 4,31 points, soit 0,06%, à 6.850,92 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 61,84 points, soit 0,26%, à 23.406,46. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 2,59 points, soit 0,26%, à 1 011,78. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,7%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a terminé en hausse de près de 0,8%, les deux ayant atteint des records, menés par les banques. L'indice S&P 500 Value .IVX a progressé de 0,4 %, tandis que son homologue Growth .IGX a perdu 0,2 %. Les banques américaines, qui constituent une grande partie de l'indice "value", ont été parmi les plus performantes de Wall Street, les investisseurs se concentrant sur la perspective d'une baisse des taux et d'une réouverture des administrations publiques. "La Fed réduit ses taux, ce qui est probablement positif pour les banques, et comme le shutdown est probablement terminé, cela signifie que l'activité économique va revenir à la normale", a déclaré John Praveen, directeur général de Paleo Leon à Princeton, dans le New Jersey. Après la fermeture du marché obligataire mardi pour le Veterans Day, les prix du Trésor américain se sont redressés mercredi, entraînant une baisse des rendements, les investisseurs pariant sur de nouvelles réductions des taux de la Fed après les données hebdomadaires sur l'emploi publiées mardi par ADP , qui ont montré que les employeurs privés américains ont supprimé des emplois au cours des quatre semaines qui se sont achevées le 25 octobre. Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic , a déclaré qu'il prendrait sa retraite à la fin du mois de février. M. Bostic ayant exprimé des inquiétudes concernant l'inflation élevée et s'étant montré prudent quant aux réductions de taux, Mme Tunkel de BCA a déclaré que les investisseurs pourraient s'attendre à un remplaçant plus dovish, étant donné que la Maison Blanche est favorable à des taux plus bas. Le président américain ne choisit pas les présidents régionaux de la Fed, mais les nominations sont approuvées par le Conseil des gouverneurs de la Fed, que le président Donald Trump tente de remodeler. Mme Tunkel a également souligné que le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams , a réitéré que le moment se rapprochait pour que la banque centrale américaine relance ses achats d'obligations dans le cadre de ses efforts pour maintenir le contrôle sur les taux à court terme. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 4,5 points de base à 4,065%, contre 4,11% lundi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 4,1 points de base à 4,6608%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a baissé de 2,3 points de base à 3,568%. Dans les devises , le dollar américain a gagné contre l'euro et le yen, les traders évaluant ce qu'une avalanche de publications économiques signifiera pour la politique de taux de la Fed si le gouvernement vote pour la réouverture, comme on s'y attend. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert contre un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,08% à 99,52, avec l'euro EUR= en hausse de 0,05% à 1,1586 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,44% à 154,83. La baisse du yen à son plus bas niveau depuis neuf mois a suscité des inquiétudes à Tokyo, le ministre des finances Satsuki Katayama ayant déclaré qu'elle ne nierait pas que les impacts économiques négatifs de la faiblesse du yen sont devenus plus prononcés. Les prix du pétrole ont chuté de plus de 2 dollars le baril en raison des inquiétudes concernant la surabondance de l'offre, l'OPEP ayant déclaré que l'offre mondiale de pétrole correspondrait à la demande en 2026, marquant un nouveau changement par rapport à ses projections antérieures d'un déficit de l'offre. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en baisse de 4,2 %, soit 2,55 $, à 58,49 $ le baril et le Brent LCOc1 s'est établi à 62,71 $ le baril, en baisse de 3,8 %, soit 2,45 $, sur la journée. Les prix de l'or ont augmenté avant le vote de la Chambre des représentants sur la réouverture du gouvernement, dans l'attente de données économiques qui pourraient ouvrir la voie à une réduction des taux d'intérêt en décembre. L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,74% à 4 198,33 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 1,98% à 4 188,10 dollars l'once.