Légère hausse continue des indices américains, Expedia en forme

(AOF) - En l'absence de catalyseurs majeurs, les marchés américains ont clôturé en petite hausse cette dernière séance de la semaine, après avoir clôturé la veille dans le vert grâce aux inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. Celles-ci ont été plus faibles que prévu. Ces données ont apaisé les craintes d'une récession de l'économie américaine. Côté valeurs, Expedia a bondi au Nasdaq au lendemain de la publication de ses bons résultats du deuxième trimestre 2024. Le Dow Jones a gagné 0,13% à 39 486 points et le Nasdaq a progressé de 0,51% à 16 745 points.

Expedia (+10,21% à 126,95 dollars) a enregistré une des plus fortes hausses du Nasdaq grâce à ses solides résultats au deuxième trimestre publiés hier. "Nos résultats sont conformes à nos attentes, avec une croissance de 6% des réservations brutes et du chiffre d'affaires. Nous sommes satisfaits de notre dynamique. Cependant, en juillet, nous avons constaté un environnement macroéconomique plus difficile et un ralentissement de la demande de voyages. Nous ajustons donc nos prévisions pour le reste de l'année", a déclaré Ariane Gorin, PDG du groupe exploitant des agences de voyage en ligne.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique de grande importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Gilead Sciences

Les ventes de Gilead Sciences, à l'exclusion de Veklury, ont augmenté de 6% au deuxième trimestre d'une année sur l'autre pour atteindre 6,7 milliards de dollars. Elles sont en hausse grâce aux ventes de produits contre le VIH, l'oncologie et les maladies du foie, y compris une croissance de 8% pour Biktarvy (médicaments pour le traitement du VIH/Sida). Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 1,29 dollar sur ce deuxième trimestre contre 0,83 dollar il y a un an. La marge brute des produits a été de 77,7% sur ce deuxième trimestre contre 78% un an avant.

Paramount Global

Le groupe de médias, Paramount Global, a dévoilé une lourde perte après avoir enregistré une dépréciation de 6 milliards de dollars au niveau de ses réseaux câblés en raison de la concurrence du streaming. Au deuxième trimestre, le groupe de médias a essuyé une perte de 5,41 milliards de dollars en part du groupe, contre une perte de 299 millions de dollars, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 54 cents.

Take-Two

Take Two Interactive Software est attendu dans le vert après la confirmation de ses nets bookings. Au premier trimestre, clos fin juin, le propriétaire de la franchise Grand Theft Auto a essuyé une perte nette de 262 millions de dollars représentant 1,52 dollar par action contre une perte de 206 millions de dollars et 1,22 dollar, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 5 cents alors que la direction anticipait entre - 5 cents et + 5 cents.