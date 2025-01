Légère hausse attendue en Europe, le luxe et l'automobile à surveiller

(AOF) - Les marchés européens devraient prolonger leur mouvement de hausse. De nombreux indicateurs économiques sont attendus aux Etats-Unis cet après-midi, dont les ventes au détail et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers. En Europe, le luxe sera à surveiller alors que le suisse Richemont (Cartier) a dévoilé des ventes trimestrielles meilleures que prévu. Dans le secteur automobile, Renault et Stellantis ont dévoilé leur performance commerciale au quatrième trimestre. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand rebondit.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Stellantis

Stellantis a annoncé que les facturations consolidées au quatrième trimestre sont estimées à 1,395 million d’unités, ce qui représente une baisse de 9 %. Cette baisse a ralenti par rapport au troisième trimestre, où elles avaient baissé de 20%. Le constructeur automobile explique ce moindre repli par le succès des actions de réduction des stocks et le lancement de nouveaux produits en Europe.

CIS

CIS a publié un chiffre d'affaires de 422,8 millions en 2024, en croissance de 29,6%. Il a progressé de 36% à taux de change constants. "La croissance a été soutenue sur l'ensemble de l'exercice", souligne le spécialiste de la gestion de bases-vie dans les énergies, les mines et les grands projets d'infrastructures. Ses revenus ont augmenté de 29,2% au quatrième trimestre à 115,3 millions d'euros. Sa progression atteint même 35,3% à taux de change constants.

Kering

Kering et Ardian annoncent la signature d'un accord d'investissement concernant trois ensembles immobiliers prestigieux à Paris. Ce portefeuille comprend l'Hôtel de Nocé, situé au 26, place Vendôme, et deux immeubles situés au 35-37 et au 56, avenue Montaigne. Kering apportera ces actifs dans une joint-venture nouvellement créée. Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, détiendra une participation de 60% dans ce portefeuille immobilier unique tandis que Kering conservera les 40% restants. Kering recevra en contrepartie un montant net de 837 millions d'euros.

Catana Group

Catana Group a enregistré une baisse de 19% de son chiffre d'affaires au 1er trimestre 2024/2025 à 37,787 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du compartiment " Bateaux " affiche un repli de 20% à 36,7 millions d'euros contre 45,7 millions d'euros il y a un an tandis que celui des " Services " a enregistré une hausse d'activité de 5% pour s'établir à 1 millions d'euros. Le spécialiste des catamarans "demeure serein, son point mort bas lui assurant un niveau de rentabilité suffisant dans le périmètre d'activité et tarifaire actuel".

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays européens, a été confirmée à 2,8% en décembre en rythme annuel en Allemagne, par Destatis.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en décembre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en janvier et les prix des importations en décembre sont attendus à 14h30. Les stocks des entreprises en novembre et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en janvier seront dévoilés à 16 heures.

Ce matin, l'euro grappille 0,03% à 1,0297 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse grâce à une inflation core légèrement inférieure aux attentes en décembre. En conséquence, le taux à dix ans américain a reculé de 13,6 points de base à 4,657%, et entraîné dans son sillage les taux européens. Autre bonne nouvelle, plusieurs grandes banques ont publié des résultats supérieurs aux attentes, et Goldman Sachs a fini en tête du Dow Jones. L'indice Dow Jones a clôturé sur un gain de 1,65% à 43 221,65 points et le Nasdaq Composite a gagné 2,45% à 19 511,29 points

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé avant la publication des données sur l'inflation. A moins d’une semaine de l’investiture de Donald Trump, Bloomberg affirme que son équipe économique envisagerait désormais une augmentation progressive des droits de douane. Cette stratégie lui permettrait d'accroître le levier de négociation tout en limitant les risques d’aggravation de l'inflation. Côté statistiques, les prix à la production sont ressortis plus faibles qu'anticipé. Le Dow Jones a progressé de 0,52% à 42518 points tandis que la Nasdaq s'est replié de 0,23% à 19044 points.