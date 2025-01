Légère hausse attendue des marchés européens après la BCE et avant l'inflation

(AOF) - Au lendemain de la décision de politique monétaire de la BCE, les Bourses européennes sont attendues en légère hausse à l'ouverture de la dernière séance de la semaine et du mois de janvier. Le CAC 40 devrait gagner 0,13%. La Banque centrale européenne (BCE) a baissé hier son principal taux directeur de 25 points de base à 2,75%. "Le processus de désinflation est en bonne voie", a souligné l'institution monétaire. Côté statistiques, les données sur l'inflation en France et aux Etats-Unis du mois de janvier seront publiées respectivement à 8h45 et 14h30.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Cegedim

Cegedim annonce un chiffre d'affaires annuel de 654,5 millions d'euros, en croissance organique de 4,7 %. Le spécialiste du numérique en santé précise que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024 ressortit à de 178,7 millions d'euros en croissance organique de 5,9 %, et que toutes les divisions opérationnelles contribuent positivement à la croissance lors de ce dernier trimestre. La croissance organique du chiffre d'affaires 2024 s'établit légèrement en deçà du bas de la fourchette annoncée de 5 % à 8 % par rapport à 2023, relève le groupe.

Kering

Kering et Simon annoncent la finalisation de la vente de 100% de l’entité The Mall Luxury Outlets, détenue par le groupe de luxe, à Simon, une société d’investissement immobilier américaine qui détient des centres commerciaux, des restaurants et des lieux de divertissement. The Mall, créé en 2001, gère deux destinations d’outlets en Italie, l’un à Leccio, près de Florence, et l’autre à Sanremo, sur la riviera italienne. "Kering recevra en contrepartie de la cession de cet actif non stratégique un montant net d’environ 350 millions d’euros", précise un communiqué.

Vallourec

Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, rejoint l'Hydrogen Council en tant que "Supporting Member". Cette nomination marque une étape clé pour Vallourec qui réaffirme ainsi son engagement en faveur de solutions durables et de la décarbonation des secteurs industriels. L'Hydrogen Council est une initiative mondiale qui rassemble des PDG d'entreprises de premier plan autour d'une vision commune et d'une ambition à long terme pour l'hydrogène, afin d'accélérer la transition énergétique.

Wavestone

Au troisième trimestre, clos fin décembre, de son exercice 2024/25, le chiffre d'affaires de Wavestone a progressé de 37% à 240,6 millions d'euros. Sur une base pro forma, établie comme si les acquisitions de Q_Perior et d'Aspirant Consulting étaient intervenues le 1er avril 2023, le chiffre d'affaires s'inscrit en recul organique de 1%. Il n'y a pas eu d'effet jour au troisième trimestre. Sur neuf mois, le taux d'activité s'est élevé à 73%, niveau identique à celui du premier semestre 2024/25. À périmètre constant, il s'est établi à 72%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice 2023/24.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, les ventes au détail en décembre se sont repliées de 1,6% alors qu'elles étaient attendues stables. Elles étaient en repli de 0,1% en novembre.

En France, les données sur l'inflation en janvier et celles des prix à la production en janvier seront publiées à 8h45.

En Allemagne, le taux de chômage en janvier sera connu à 9h55 et les données sur l'inflation seront publiées à 14h.

Aux Etats-Unis, l'indice PCE core et les données sur les dépenses des ménages en décembre seront dévoilés à à 14h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,13% à 1,04 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé en hausse après la décision de politique monétaire de la BCE. Comme attendu, l'institution monétaire a abaissé ses trois taux d’intérêt directeurs de 25 points de base. En revanche, comme anticipé, la Fed a laissé sa fourchette de fed funds inchangée à 4,25-4,50%. Côté valeurs, STMicroelectronics a fini lanterne rouge du CAC 40 après avoir dévoilé des objectifs pour le premier trimestre inférieurs aux attentes. Après trois baisses de suite, le CAC 40 et le SBF 120 ont rebondi gagnant respectivement 0,88% à 7941,64 points et 0,91% à 5994,78 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en hausse. Les publications de résultats d'entreprises se poursuivent aux Etats-Unis. Trois des "Sept Magnifiques" - Meta, Microsoft et Tesla - ont dévoilé leurs comptes trimestriels au bilan mitigé. Ceux d'Apple sont attendus après la clôture. Les investisseurs ont digéré également la décision de la Fed qui a maintenu hier soir ses taux inchangés. L'indice PCE, mesure privilégiée de la Fed, sera publié demain et scruté par les investisseurs. Le Dow Jones a avancé de 0,38% à 44 882 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,25% à 19681 points.