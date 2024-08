Légère hausse attendue des marchés européens, Air France-KLM en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues sur une note prudente ce mercredi avant la présentation des résultats financiers de Nvidia. Le CAC 40 devrait gagner 0,30%. Côté statistiques, l'indice de confiance des consommateurs en France sera publié à 8h45. Côté valeurs, Air France-KLM a finalisé l’acquisition d’une participation minoritaire dans le capital de SAS AB. La compagnie aérienne a investi un total de 144,5 millions de dollars US dans SAS AB, dont 109,5 millions de dollars US en actions ordinaires et 35 millions de dollars US en obligations convertibles sécurisées de premier rang.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air France-KLM

Le groupe Air France-KLM annonce avoir finalisé l’acquisition d’une participation minoritaire de 19,9% dans le capital de SAS AB. Cette opération fait suite à l’obtention d’autorisations réglementaires en Europe et aux États-Unis. Parallèlement à cette transaction financière et comme annoncé précédemment, Air France-KLM et SAS ont conclu des accords de partage de codes et de commercialisation interline afin de connecter leurs hubs et réseaux respectifs.

Capgemini

Capgemini annonce la signature d’un accord pour l’acquisition de Syniti, un leader du logiciel et des services de gestion des données d’entreprise. Syniti est basé aux États-Unis et possède des équipes à travers le monde. "Cette acquisition va enrichir l’offre du Groupe en matière de solutions fondées sur les données pour ses clients partout dans le monde, en particulier pour les projets de transformation à grande échelle basés sur SAP, tels que les migrations vers SAP S/4HANA", précise un communiqué du groupe français de conseil et de services informatiques.

Intrasense

Le Conseil d'administration d'lntrasense a nommé Alexandre Salvador en qualité de directeur général , en remplacement de Nicolas Reymond qui occupait cette fonction depuis 2018. Cette décision a été motivée par la volonté d'accélérer le repositionnement de l'entreprise sur des solutions à forte valeur ajoutée médicale, intégrant l'intelligence artificielle en radiologie. Ce repositionnement repose sur une feuille de route produit ambitieuse, dont les premières étapes ont récemment obtenu des approbations réglementaires en Europe.

Vinci

En juillet, le trafic passagers de Vinci Airports a poursuivi sa croissance dans la quasi-totalité des 14 pays du réseau. Le groupe annonce qu'au global, ce trafic progresse de 6 % par rapport à l'année dernière et de plus de 3 % par rapport à 2019. Sur les 7 premiers mois de 2024, ce trafic progresse de 9,6% sur un an, et de 1,9% par rapport à 2019.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'indice de la confiance des consommateurs en France sera publié à 8h45.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de pétrole brut seront publiées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,39% à 1,1141 dollar

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé la séance de mardi comme celle d'hier : en ordre dispersé. Au chapitre des statistiques, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti supérieur aux attentes. Les investisseurs prendront connaissance demain après clôture des résultats du géant américain Nvidia, deuxième plus forte capitalisation boursière au monde. Côté valeurs, Eiffage a fini dans le vert après avoir remporté un contrat de près de 700 millions d'euros. Le CAC 40 a perdu 0,32% à 7565,78 points tandis que l'EuroStoxx 50 a avancé de 0,12% à 4902,40 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé légèrement en hausse. Outre-Atlantique, l'indice de confiance des consommateurs est ressorti supérieur aux attentes en août. Demain, après la clôture, les investisseurs prendront connaissance des résultats du premier trimestre de Nvidia. Vendredi, ils scruteront avec intérêt les données sur l'inflation. Côté valeurs, Insulet a signé une des plus fortes progressions du S&P 500 après que la FDA a autorisé l'utilisation élargie de son système d'administration d'insuline. Le Dow Jones a gagné 0,02% à 41250 points et le Nasdaq a gagné 0,16% à 17754 points.