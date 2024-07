Légère hausse attendue des indices européens ; les banques américaines au menu

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Hier, les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis sont ressortis plus faibles que prévu en juin et ont connu leur plus faible hausse sur un an. De quoi alimenter l'hypothèse d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed en septembre. Les prix à la production aux Etats-Unis seront scrutés par les investisseurs pour disposer de données supplémentaires sur l'inflation. La saison des résultats semestriels s'ouvre ce vendredi avec, notamment au menu, les banques américaines.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Herige

Le groupe Herige annonce les impacts financiers définitifs relatifs à la cession des activités de négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles au groupe Samse, effectif le 30 avril 2024. Le spécialiste des matériaux de construction affirme que les activités cédées représentent un chiffre d'affaires 2023 de 374,8 millions d'euros et comprennent 79 points de vente situés dans le Grand Ouest. Cette cession permet à Herige de réaliser un désendettement de 124,6 millions d'euros, améliorant ainsi son gearing de 90 points.

Kaufman et Broad

Kaufman et Broad a enregistré, au titre du premier semestre, un résultat net part du groupe qui ressort à 21,1 millions d’euros par rapport à 38,5 millions d’euros sur la même période en 2023. Le résultat opérationnel s'établit à 37,9 millions d'euros, à comparer à 67,7 millions d'euros. La marge brute s’élève à 97,5 millions d’euros, contre 141,7 millions d’euros . Le taux de marge brute s’établit à 21,6 % à comparer à 16,7 % sur la même période de 2023.

Kerlink

Les ventes du premier semestre de Kerlink ont reculé de 6% à 6,2 millions d'euros. spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets explique ce repli par s'explique essentiellement par un fléchissement des ventes de services. Le groupe rappelle avoir mis fin à deux contrats network as a service (NaaS) signés avec des acteurs en difficultés économiques. La zone Europe Moyen Orient Afrique a été marquée, au deuxième trimestre, par des décalages de commandes de solutions d'infrastructures et par des reports de décisions d'appels d'offres, impactant le segment Smart City.

Vivendi

Clôturant comme mercredi en tête du CAC 40, Vivendi (+5,52% à 10,89 euros) a bénéficié d'une information de Bloomberg selon laquelle le groupe envisagerait une introduction de Canal + à la Bourse de Londres. Une telle opération pourrait intervenir d'ici la fin de l'année. Les délibérations sont en cours et aucune décision définitive n'a été prise quant à la date et au lieu de l'opération, ont indiqué ces sources. D'autres lieux de cotation, comme Amsterdam, pourraient encore être envisagés, ont-elles ajouté.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'inflation en juin sera connue à 8h45.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production en juin sera publié à 14h30 tandis que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en juillet sera communiqué à 16h30.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,0867 dollar.

Hier à Paris

En hausse ce matin, les Bourses européennes ont accru leurs gains grâce l'annonce d'un ralentissement plus important qu'anticipé de l'inflation aux Etats-Unis. Elle est ressortie à 3% en juin en rythme annuel contre un consensus de 3,1%. A Paris, Vivendi a bénéficié d'une information de Bloomberg selon laquelle le groupe envisagerait une introduction de Canal + à la Bourse de Londres. L'indice CAC 40 a gagné 0,71% à 7627,13 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,43% à 4989,17 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé. Les investisseurs ont pris connaissance hier de la publication des chiffres de l'inflation en juin. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3% en rythme annuel, contre un consensus de 3,1%. De quoi alimenter l'hypothèse d'une baisse des taux d'intérêt en septembre. Côté valeurs, Delta Airlines a reculé dans le sillage de perspectives décevantes pour le troisième trimestre. Le Dow Jones a glané 0,08% à 39753 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 1,95% à 18283 points.